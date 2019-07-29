Мосгорсуд заявил о более 200 протоколах о нарушениях на акции 27 июля

Мосгорсуд заявил о более 200 протоколах о нарушениях на акции 27 июля

В Москве 27 июля прошла акция «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов, которых Мосгоризбирком не допустил до участия в выборах. Акция не была согласована властями. По данным МВД, задержаны 1074 человека

Фото: Андрей Любимов / РБК

В московские суды поступило 203 протокола об административных правонарушениях в ходе несанкционированной акции, которая прошла 27 июля в центре столицы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Часть из материалов рассмотрены, часть находится на рассмотрении, часть отложены (к примеру, 18 уже отложены, в том числе для надлежащего извещения лиц, в отношении которых составлены материалы). Из числа рассмотренных, к примеру, уже вынесено более десяти постановлений о наложении административного штрафа, более десяти постановлений об административном аресте», — сообщили в суде.

27 июля прошла акция «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов, которых Мосгоризбирком не допустил до участия в выборах. Власти столицы проведение мероприятия не согласовали. В итоге, по данным МВД, задержаны 1074 человека. «ОВД-Инфо» сообщало о 1373 задержанных.