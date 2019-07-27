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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Собянин перед акцией у мэрии заявил об опасности «попыток ультиматумов»
Градоначальник напомнил о том, что протестная акция из-за недопуска оппозиции к выборам в Мосгордуму, назначенная на 27 июля, не была согласована властями. В пятницу и утром в субботу полиция пришла к оппозиционерам с обысками
Мэр Москвы Сергей Собянин (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 27 июля на своей странице в Twitter посоветовал жителям столицы и других регионов не выходить на не согласованную столичными властями протестную акцию, организаторы которой добиваются регистрации кандидатов от оппозиции кандидатами на выборах в Мосгордуму.

По словам мэра, у правоохранительных органов есть информация о готовящихся провокациях, которые представляют угрозу здоровью и жизни людей.

«Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», — заявил Собянин, призвав решать все «правовые вопросы» в установленном порядке.

Заявление Собянина было опубликовано в соцсети в субботу — в день, на который назначена протестная акция против решения Мосгоризбиркома не допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов.

Свое решение избирком объяснил большим числом брака в собранных кандидатами в свою поддержку подписях. Среди выявленных нарушений называлось несоответствие информации, представленной в паспортных данных, несоответствие адресов фактического проживания избирателей, ошибки в ФИО, «мертвые души» и др.

В Москве 14 и 20 июля прошли протестные акции. Мероприятие 14 июля, организованное в формате встреч независимых кандидатов с избирателями, не было согласовано властями. Участие в нем приняли порядка 1 тыс. человек по оценке МВД.

На согласованный митинг 20 июля, по данным полиции, пришли 12 тыс. человек. По данным «Белого счетчика», участников было 22,5 тыс.

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Акцию, назначенную на 27 июля, московские власти не согласовали. Полиция ранее предостерегла москвичей от участия в ней.

Кроме того, после несогласованной акции 14 июля СК завел дело по ч. 2 ст. 141 УК РФ. Дело связано с тем, что с 14 по 19 июля «неустановленные лица оказывали давление на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий», заявил представитель СК.

В рамках этого дела в пятницу прошли обыски в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального (самого основателя ФБК ранее отправили за призывы к участию в несогласованной акции под арест на 30 суток).

Помимо этого, обыски прошли в избирательных штабах Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и Юлии Галяминой. Геннадий Гудков в Twitter также сообщил, что с обысками пришли к начальнице его штаба — Эльвире Вихаревой. 

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О визитах правоохранителей в квартиры к родственникам сообщали Константин Янкаускас, которому отказали в регистрации, и Дарья Беседина, допущенная к выборам допустили.

Утром в субботу об обысках у себя дома сообщила получившая отказ Могоризбиркома Юлия Галямина. Почти одновременно с этим пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила о визите полиции к ней и еще одному сотруднику фонда Руслану Шаведдинову.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября. 

Автор: Наталья Демченко
Теги: Сергей Собянин, митинг, Выборы
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