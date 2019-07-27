Собянин перед акцией у мэрии заявил об опасности «попыток ультиматумов»

Градоначальник напомнил о том, что протестная акция из-за недопуска оппозиции к выборам в Мосгордуму, назначенная на 27 июля, не была согласована властями. В пятницу и утром в субботу полиция пришла к оппозиционерам с обысками

Мэр Москвы Сергей Собянин (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 27 июля на своей странице в Twitter посоветовал жителям столицы и других регионов не выходить на не согласованную столичными властями протестную акцию, организаторы которой добиваются регистрации кандидатов от оппозиции кандидатами на выборах в Мосгордуму.

По словам мэра, у правоохранительных органов есть информация о готовящихся провокациях, которые представляют угрозу здоровью и жизни людей.

«Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», — заявил Собянин, призвав решать все «правовые вопросы» в установленном порядке.

Заявление Собянина было опубликовано в соцсети в субботу — в день, на который назначена протестная акция против решения Мосгоризбиркома не допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов.