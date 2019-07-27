Собянин перед акцией у мэрии заявил об опасности «попыток ультиматумов»

Свое решение избирком объяснил большим числом брака в собранных кандидатами в свою поддержку подписях. Среди выявленных нарушений называлось несоответствие информации, представленной в паспортных данных, несоответствие адресов фактического проживания избирателей, ошибки в ФИО, «мертвые души» и др.
В Москве 14 и 20 июля прошли протестные акции. Мероприятие 14 июля, организованное в формате встреч независимых кандидатов с избирателями, не было согласовано властями. Участие в нем приняли порядка 1 тыс. человек по оценке МВД.
На согласованный митинг 20 июля, по данным полиции, пришли 12 тыс. человек. По данным «Белого счетчика», участников было 22,5 тыс.
Акцию, назначенную на 27 июля, московские власти не согласовали. Полиция ранее предостерегла москвичей от участия в ней.
Кроме того, после несогласованной акции 14 июля СК завел дело по ч. 2 ст. 141 УК РФ. Дело связано с тем, что с 14 по 19 июля «неустановленные лица оказывали давление на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий», заявил представитель СК.
В рамках этого дела в пятницу прошли обыски в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального (самого основателя ФБК ранее отправили за призывы к участию в несогласованной акции под арест на 30 суток).
Помимо этого, обыски прошли в избирательных штабах Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и Юлии Галяминой. Геннадий Гудков в Twitter также сообщил, что с обысками пришли к начальнице его штаба — Эльвире Вихаревой.
О визитах правоохранителей в квартиры к родственникам сообщали Константин Янкаускас, которому отказали в регистрации, и Дарья Беседина, допущенная к выборам допустили.
Утром в субботу об обысках у себя дома сообщила получившая отказ Могоризбиркома Юлия Галямина. Почти одновременно с этим пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила о визите полиции к ней и еще одному сотруднику фонда Руслану Шаведдинову.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября.