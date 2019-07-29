Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции в Москве

Мещанский суд Москвы отправил под стражу 45-летнего Евгения Коваленко, которому вменяется применение не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК). Такое решение приняла судья Татьяна Изотова, сообщила РБК пресс-секретарь инстанции Юлия Котомина.
Дело в отношении Коваленко возбудил Мещанский межрайонный следственный отдел ГСУ СКР по Москве, ему уже предъявлено обвинение, сообщила Котомина.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал об уголовном деле в отношении участника несанкционированного митинга в центре Москвы 27 июля, который, по версии следствия, кинул в сотрудника спецподразделения Росгвардии мусорный бак, сотрудник ОМОН признан потерпевшим.
Baza указывала, что фамилия потерпевшего — Салаев. Издание приводило выдержки из постановления о возбуждении дела против Коваленко: «Руководствуясь мотивом политической ненависти к представителям власти... применил насилие, не опасное для жизни или здоровья в отношении бойца ОМОН... действующего в интересах общества и государства».