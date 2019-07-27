На митинге в Москве задержали больше тысячи человек

На митинге в Москве задержали больше тысячи человек

Число задержанных участников митинга перевалило за тысячу человек. В главке МВД сообщили о задержании 1074 человек, «ОВД-Инфо» — 1007 человек. Среди задержанных оказался и корреспондент РБК

Задержание участника несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у здания мэрии Москвы (Фото: Евгений Одиноков / «РИА Новости»)

На несогласованном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму задержали 1074 человека. Об этом говорится в сообщении столичного ГУ МВД, поступившем в РБК.

«На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом», — заявили в полиции.

По данным «ОВД-Инфо» на 22.00, в течение дня полицейские задержали на акции 1067 человек.

Несанкционированная акция в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму началась в 14:00 возле столичной мэрии. После того, как сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников мероприятия, они разделились на группы и отправились, в частности, на Трубную и Лубянскую площади. Там полицейские продолжили задерживать людей. На Трубной площади был задержан корреспондент РБК Владимир Дергачев. С ним в автозаке оказался писатель Виктор Шендерович. В 21:30 корреспондента РБК отпустили.