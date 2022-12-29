В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову

За демонтаж памятников русской императрице и полководцу горсовет Одессы проголосовал в конце ноября. Монументы перенесут на хранение в художественный музей

Фото: tymoshenko_kyrylo / Telegram

В Одессе демонтировали памятники основателям города (императрице Екатерине II и ее сподвижникам — Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Воллану и Григорию Потемкину), а также полководцу Александру Суворову.

Подготовка к демонтажу началась 28 декабря, основные работы прошли ночью 29-го. «Суспільне Одеса» в телеграм-канале около 1:00 мск сообщило о демонтаже фигур всех сподвижников Екатерины II, в официальном телеграм-канале Одесского городского совета около 2:00 мск опубликовали видео демонтажа памятника Суворову. О снятии с постамента скульптуры императрицы «Суспільне Одеса» сообщило примерно в 2:40 мск. Также об этом сообщило местное издание «Думская».

Памятник основателям Одессы появился в 1900-м году. Вместе с Екатериной II, во время правления которой был основан город (1784 год), на нем установили скульптуры Иосифа Дерибаса (строитель первого порта на месте Одессы), Франца де Воллана (первый архитектор города), Григория Потемкина и Платона Зубова (екатеринославские генерал-губернаторы, Екатеринослав сейчас носит название Днепр).



Большевики снесли скульптуру, она была помещена в музей. В 2007 году монумент восстановили.

Демонтированные фигуры отправят на хранение в Одесский национальный художественный музей, сообщил горсовет.

Решение о демонтаже обоих памятников горсовет большинством голосов (за оба решения проголосовали более 90% присутствовавших депутатов) принял в 30 ноября. Вопрос о демонтаже решался долгое время, в частности, еще в августе вопрос рассматривала историко-топонимическая комиссия, но было неясно, может ли она давать рекомендации по сносу монумента. В сентябре в горсовете не смогли решить, будет ли демонтирован памятник Екатерине II или нет.

В начале ноября неизвестные осквернили памятник императрице — на нее надели красный колпак и повесив на руку петлю. Через несколько дней власти опубликовали результаты электронного голосования по вопросу сноса, в котором приняли участие около восьми тыс. человек. Они высказывались за демонтаж. После этого памятник оградили деревянным забором. 24 ноября решение о сносе поддержал одесский исполком.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в сентябре предлагал создать в городе специальный парк «имперского и советского прошлого» и перевезти туда часть городских памятников российского и советского наследия. При этом ранее он высказывался против войны с памятниками.

В российском МИДе действия украинских властей в отношении памятника правительнице назвали «шариковщиной». «Когда они сносят памятник Екатерины Великой, они полностью повторяют шаги и действия, предпринимавшиеся ненавистными им коммунистами более ста лет назад», — отметила представитель ведомства Мария Захарова.