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Депутаты горсовета Одессы не поддержали снос памятника Екатерине II

Решение поддержали 17 из 39 депутатов городского совета, 21 высказался против, еще один человек воздержался. На сайте мэрии запустили опрос среди горожан с предложением решить судьбу монумента
Вид на Екатерининскую площадь и памятник основателям города Одессы
Вид на Екатерининскую площадь и памятник основателям города Одессы (Фото: Роман Кручинин / ТАСС)

Депутаты одесского городского совета не смогли принять решение о сносе памятника «Основателям Одессы» большинством голосов, результаты голосования опубликованы на сайте городской мэрии.

Демонтаж памятника поддержали 17 из 39 присутствовавших на заседании депутатов, 21 высказался против. Один парламентарий воздержался.

Депутаты решали вопрос о демонтаже и переносе памятника «Основателям Одессы» и переносе его в Одесский историко-краеведческий музей.

Сейчас на сайте мэрии идет опрос среди горожан, которым предлагают решить судьбу памятника. Они могут проголосовать за следующие варианты:

  • Убрать из памятника символизирующие связь с Российской империей части.
  • Демонтировать только скульптуру Екатерины II.
  • Демонтировать памятник полностью.
  • Отложить решение вопроса о судьбе памятника до окончания военного положения.
  • Оставить памятник месте и ничего не менять.
  • Оставить памятник на месте и разместить рядом с ним информацию о деятельности императрицы.
  • Сохранить памятник, но перенести его в специальный мемориальный парк или музей.

Памятник «Основателям Одессы» установили в 1900 году. У ног Екатерины II на постаменте расположены фигуры ее сподвижников — испанского адмирала Иосифа Дерибаса, князя Григория Потемкина, инженера и архитектора Франца де Воллана и князя Платона Зубова.

После установления на Украине советской власти памятник уже демонтировали. В 2007 году его вернули на Екатерининскую площадь по инициативе местного депутата.

Екатерину II считают основательницей Одессы. Официально датой основания города считается 2 сентября 1794 года, когда российская императрица подписала указ о расширении Хаджибейской гавани (до переименования в Одессу в 1795 году город назывался Хаджибей) и модернизации порта.

Летом текущего года на Украине зарегистрировали две петиции с предложениями снести памятник. Авторы первой петиции предлагали установить на месте монумента памятник американской звезде гей-порнофильмов Билли Херрингтону, во второй граждане требовали лишь сноса. В итоге глава государства Владимир Зеленский попросил городской совет Одессы рассмотреть вопрос о демонтаже.

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Украинские власти уже выступали с предложениями о сносе памятников, связанных с Россией и ее деятелями. Так, в Харькове демонтировали памятник князю Александру Невскому, а в Виннице — писателю Максиму Горькому.

Россия осуждает снос памятников на Украине, российский СК уже завел по этому поводу несколько уголовных дел. Мэр Одессы Геннадий Труханов, в свою очередь, выступал против демонтажа, и указывал, что попытки переписать историю при накале эмоций могут вызвать раскол в обществе.

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Теги
Татьяна Зыкина
Екатерина II снос памятника Украина Одесса
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