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Одесский исполком поддержал демонтаж памятников Екатерине II и Суворову

Исполком горсовета Одессы поддержал демонтаж памятников Екатерине II и Суворову
Подготовка &laquo;Памятника основателям Одессы&raquo; к демонтажу и перемещению
Подготовка «Памятника основателям Одессы» к демонтажу и перемещению (Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Исполком горсовета Одессы согласовал проект решения о демонтаже и переносе памятников императрице Екатерине II («Памятник основателям Одессы») и полководцу Александру Суворову. Об этом сообщается на сайте города.

Теперь по этому вопросу должен будет проголосовать горсовет. Вице-мэр Одессы Олег Брындак ранее сообщал, что вопрос сноса памятника Екатерине II будет рассматриваться на сессии 30 ноября, передавало «Суспiльне».

Памятник Екатерине II официально называется памятником основателям Одессы, поскольку помимо скульптуры положившей начало строительству города императрицы композиция включает памятники ее сподвижникам — основателям Одессы Иосифу де Рибасу и Платону Зубову, первому архитектору города Францу де Воллану, а также Григорию Потемкину. Монумент был установлен в 1900 году. В 1920-х большевики снесли скульптуру, она хранилась в музее, и лишь в 2007 году памятник решили вернуть на Екатерининскую площадь.

Вопрос о демонтаже памятника был вновь поднят на Украине этим летом на фоне российской военной операции. Было создано несколько электронных петиций, в том числе об установлении на месте монумента памятника американскому порноактеру Билли Херрингтону — она набрала более 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения президентом. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к местной администрации с просьбой изучить этот призыв граждан.

В сентябре власти Одессы открыли электронное голосование по вопросу о будущем памятника, в котором приняли участие 7796 человек. Большинство проголосовавших поддержали демонтаж.

В последнее время памятники императрице и полководцу несколько раз становились жертвами вандализма. В сентября памятник Екатерине II облили красной краской. В ноябре неизвестные надели на памятник красный колпак и повесили на руку петлю. Позже вандалы написали на памятнике Александру Суворову «ты следующий».

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