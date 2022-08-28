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Мэр Одессы выступил против борьбы с памятниками на Украине

Попытки переписать историю при текущем накале эмоций могут привести к расколу в обществе, заявил мэр Одессы Геннадий Труханов
Фото: Peter Seyfferth / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Peter Seyfferth / imagebroker.com / Global Look Press

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против борьбы с памятниками на Украине в условиях боевых действий и заявил, что при текущем накале эмоций попытки переписать историю могут привести к расколу в обществе. Об этом он сказал в разговоре с газетой The Telegraph.

«Лично я не поддерживаю войну памятников в то время, когда наша страна находится в состоянии войны», — заявил Труханов.

Он назвал себя украинцем и патриотом, отметив, что большинство жителей города тоже являются таковыми, но заявил, что «мы не можем переписать историю Одессы всего за пару лет». При этом мэр сказал, что оставит свое мнение при себе, поскольку вопрос о переносе памятников рассматривает специальная комиссия.

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В июне Труханов в интервью The New York Times заявил, что не поддерживает переименование Пушкинской улицы в Одессе. Газета отмечала, что на него оказывают давление по этому вопросу. «Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — сказал Труханов.

С 2014 года власти Украины проводят политику декоммунизации, в рамках которой изменяются топонимы (названия улиц, площадей, парков и других объектов) «коммунистического происхождения». МИД России называл «декоммунизацию» антироссийской политикой и переписыванием истории.

После начала российской спецоперации в крупных городах Украины начали звучать инициативы о переименовании объектов, названия которых связаны с Россией или СССР. Почти 100 улиц и площадей переименовали в Киеве; Московский район в Харькове стал Салтовским.

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В начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Одессы рассмотреть петицию о замене памятника основательнице города Екатерине II и ее сподвижникам на статую американского актера Билли Херрингтона. В письме к местной администрации украинский лидер указал на важность защиты национальных интересов и проработки вопроса по «очистке общественного пространства» от объектов и памятников, которые относятся к российскому и советскому наследию.

Рассмотрением вопроса о демонтаже памятника занялась историко-топонимическая комиссия, однако позже возникла необходимость получить заключение юристов о том, может ли комиссия давать рекомендации на данную тему, писало издание «Думская». В связи с этой коллизией власти Одессы отложили решение по сносу памятника.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Одесса памятники снос демонтаж Военная операция на Украине
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