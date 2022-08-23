В Одессе не смогли решить вопрос о сносе памятника Екатерине II

Памятник основателям Одессы (Фото: Wikimedia Commons)

Власти Одессы отложили принятие решения по вопросу о сносе памятника императрице Екатерине II на площади ее имени, сообщает местное издание «Думская».

Рассмотрением данной инициативы занимается историко-топонимическая комиссия, однако остается неясным, может ли она давать рекомендации по сносу монумента, отмечает «Думская». Высказать позицию по этой проблеме должны юристы, однако пока они не сделали своего заключения.

Памятник императрице официально называется памятником основателям Одессы, поскольку помимо Екатерины II, при которой в 1794 году был основан город, он включает скульптуры ее сподвижников — Иосифа Дерибаса (строитель первого порта на месте Одессы), Франца де Воллана (первый архитектор города), Григория Потемкина и Платона Зубова (екатеринославские генерал-губернаторы, Екатеринослав сейчас носит название Днепр).

Памятник появился в Одессе в 1900 году. Большевики снесли скульптуру, и она была помещена в музей. В 2007 году монумент решили восстановить, однако против этого выступали некоторые активисты. Свое мнение они аргументировали тем, что царица ликвидировала Запорожскую Сечь (1775 год) и ввела на Украине крепостное право, указывает издание «Сегодня». Тем не менее памятник был восстановлен.

Как указывает «Думская», на содержание монумента сейчас тратят более 2 млн грн в год (свыше 3,2 млн руб. по курсу на момент публикации), так как скульптуры, которые являются частью памятника, — исторические.

Еще один вопрос, который остался нерешенным после заседания комиссии, — это переименование проспекта Юрия Гагарина в честь 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, пишет «Думская». Бригада, которая дислоцируется в Одесской области, принимала участие в боях в Донбассе, а названа она в честь участников боевых действий армии Украинской народной республики 1919–1920 годов (тогда это образование возглавлял Симон Петлюра) против Красной и Добровольческой армий.