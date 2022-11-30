Одесский горсовет проголосовал за демонтаж и перенос памятников Екатерине II и Суворову

В Одессе демонтируют памятники Екатерине II и Суворову

Ранее большинство участников электронного голосования одобрили демонтаж и перенос памятников. Горсовет инициативу поддержал. До этого памятники Екатерине II и Суворову неоднократно подвергались нападениям вандалов

Памятник императрице Екатерине II («Памятник основателям Одессы») (Фото: Андрей Некрасов / Global Look Press)

Одесский горсовет большинством голосов проголосовал за демонтаж и перенос памятников императрице Екатерине II (памятник основателям Одессы) и полководцу Александру Суворову, передает «Страна.ua».

Снос и перенос памятника основателям Одессы (официальное название памятника Екатерины II) поддержали 43 депутата, или 97,7% присутствующих. За демонтаж памятника Суворову проголосовал 41 депутат, или 93,2% от числа присутствующих.

Вопрос о демонтаже памятника был вновь поднят на Украине этим летом на фоне российской военной операции. Было создано несколько электронных петиций, в том числе об установлении на месте монумента памятника американскому порноактеру Билли Херрингтону, которая набрала более 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения главой государства. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к местной администрации с просьбой изучить этот призыв граждан.

В сентябре власти Одессы открыли электронное голосование по вопросу о будущем памятника, в котором приняли участие 7796 человек. Большинство проголосовавших поддержали демонтаж, аналогичное мнение выразили в исполкоме 24 ноября. Там также поддержали демонтаж памятника полководцу Александру Суворову.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнивала действия украинских властей с действиями большевиков, которые сносили памятники царскому режиму. «Шариковщина, манкурты — как еще назвать людей, которые сносят памятники тому, кто основал и заложил этот город», — отмечала она.

Памятник Екатерине II официально называется памятником основателям Одессы, поскольку помимо положившей начало строительству города императрицы композиция включает и ее сподвижников — основателей Одессы Иосифа де Рибаса и Платона Зубова, первого архитектора города Франца де Воллана а также Григория Потемкина. Монумент был установлен в 1900 году. В 1920-х большевики снесли скульптуру, она хранилась в музее, и лишь в 2007 году памятник решили вернуть на Екатерининскую площадь.

В последнее время памятники императрице и полководцу несколько раз становились жертвами вандализма. В сентября памятник Екатерине II облили красной краской. В ноябре неизвестные надели на памятник красный колпак и повесили на руку петлю. Позже вандалы написали на памятнике Суворову «ты следующий». 6 ноября власти оградили памятники деревянным забором.