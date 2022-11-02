В Одессе неизвестные осквернили памятник Екатерине II, надев на нее колпак и облив краской

На памятник Екатерине II в Одессе надели колпак и повесили на руку петлю

Памятник Екатерине II в Одессе (Фото: Bratchuk_Sergey / Telegram)

Неизвестные осквернили памятник императрице Екатерине II в Одессе, надев на нее красный колпак и повесив на руку петлю. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в телеграм-канале.

«На Екатерине II какой-то красный колпак, в руках удавки», — написал Братчук. Он также опубликовал фото памятника, на котором видно, что его нижняя часть залита красной краской.

Памятник Екатерине II официально называется памятником основателям Одессы, поскольку помимо императрицы, при которой в 1794 году был основан город, он включает скульптуры ее сподвижников — Иосифа Дерибаса (строитель первого порта на месте Одессы), Франца де Воллана (первый архитектор города), Григория Потемкина и Платона Зубова (екатеринославские генерал-губернаторы, Екатеринослав сейчас носит название Днепр). Монумент был установлен в 1900 году. Позднее большевики снесли скульптуру, и она была помещена в музей. В 2007 году памятник решили вернуть на Екатерининскую площадь.

Летом текущего года на Украине начали обсуждать вопрос о сносе памятника. Были зарегистрированы две петиции: авторы первой петиции предлагали установить на месте монумента памятник американской звезде гей-порнофильмов Билли Херрингтону, авторы второй петиции требовали лишь сноса. Президент Украины Владимир Зеленский попросил городской совет Одессы рассмотреть вопрос о демонтаже.

В сентябре в горсовете прошло голосование, по результатам которого демонтаж памятника поддержали 17 из 39 присутствовавших на заседании депутатов, 21 высказался против.