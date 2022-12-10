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Военная операция на Украине ,  
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Медведев цитатой Булгакова ответил на снос памятников на Украине

Зампред Совбеза Медведев цитатой Булгакова ответил на снос памятников на Украине
В ответ на снос памятников Пушкину и Суворову на Украине зампред Совбеза России Дмитрий Медведев процитировал Алексея Турбина из «Белой гвардии»: «Я б вашего гетмана за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

После сноса памятников Пушкину и Суворову с властями Украины нужно поступить так, как предлагал один из персонажей романа Михаила Булгакова «Белая гвардия» Алексей Турбин. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, после сноса памятников российским поэтам и полководцам в Малороссии (историческое название ряда земель Руси, преимущественно на территории Украины. — РБК) власти Украины, вероятно, будут ставить новые памятники «разнообразным гетманам».

«Ничего не могу добавить к тому, что сказал по их поводу киевлянин Михаил Булгаков в «Белой гвардии»: «Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман…» — процитировал известный роман Медведев.

«Белая гвардия» (1925) — первый роман Михаила Булгакова, описывающий события Гражданской войны на Украине. Действие разворачивается в 1918 году, когда из Киева уходят немцы, оккупировавшие Украину, и его захватывают войска Симона Петлюры. Алексей Турбин — один из центральных персонажей романа. Он офицер российской армии, молодой врач, который пытается присоединиться к своей части (не зная, что она распущена). Турбин вступает в бой с петлюровцами, получает ранение и волей случая обретает любовь в лице женщины, спасающей его от преследования врагов.

После начала российской спецоперации на Украине были снесены памятники военачальникам и деятелям культуры, которые связаны с Россией или ее наследием. Так, памятники и бюсты поэту Александру Пушкину были снесены в Николаеве, Чернигове, Житомире и других городах Украины. Памятники полководцу Александру Суворову снесли в Тульчине, Измаиле и Одессе.

Кроме этого, в конце августа секретариат Национального союза писателей Украины призвал закрыть музей Булгакова в Киеве, а на его месте создать музей украинского композитора Александра Кошица. Такое предложение авторы инициативы обосновали тем, что в Киеве не должен работать музей писателя, который «яростно ненавидел Украину и ее независимость, а также порочил как только мог ее в своих произведениях». В качестве примера таких произведений приводится роман «Белая гвардия».

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Булгаков родился в Киеве в 1891 году, там он получил медицинское образование в Киевском университете. В Москве писатель впервые побывал в 1917 году, а окончательно переехал в российскую столицу в сентябре 1921 года. В доме, который теперь является его музеем в Киеве (Дом Турбиных), Булгаков жил с 1906 по 1919 год. В 1929 году его обвинили в антисоветской пропаганде, его пьесы исключили из репертуаров московских театров, а произведения не публиковали.

После телефонного разговора с Иосифом Сталиным в 1930 году Булгаков смог устроиться на работу в МХАТ, позднее был принят в Союз писателей СССР. Роман «Мастер и Маргарита», законченный в 1940 году, был опубликован только спустя 26 лет после смерти писателя.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Александр Пушкин Михаил Булгаков Украина снос памятников Булгаков

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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