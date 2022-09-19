Мэр Одессы предложил создать парк «имперского и советского прошлого»
Мэр Одессы Геннадий Труханов предложил создать специальный парк и перевезти туда часть городских памятников российского и советского наследия. Об этом он написал в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta), комментируя петиции о сносе памятника Екатерине II.
«Уверен, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс «имперского и советского прошлого». Куда должна быть перемещена часть архитектурных памятников Одессы», — заявил мэр.
Труханов отметил, что к истории «нельзя подходить избирательно», поскольку «вымарывание и забвение своего прошлого впоследствии приводят к фатальным ошибкам в будущем». По его мнению, «историю нужно переосмыслять».
«Наша обязанность — помочь будущим поколениям украинцев сформировать отношение к страницам прошлого нашей страны», — добавил мэр.
В Одессе с лета обсуждается вопрос о сносе памятника Екатерине II. Он был воздвигнут в 1900 году и официально называется памятником основателям Одессы, поскольку включает также скульптуры сподвижников императрицы — Иосифа Дерибаса, Франца де Воллана, Григория Потемкина и Платона Зубова. Монумент был снесен большевиками. В 2007 году его восстановили.
В минувшем июле в Одессе выступили за замену или снос памятника. В городе были созданы две электронные петиции относительно его судьбы, которые набрали более 25 тыс. голосов — порог, необходимый для передачи на рассмотрение главе государства. Первая петиция предлагала установить на месте монумента памятник американской звезде гей-порнофильмов Билли Херрингтону, а во второй граждане требовали лишь сноса.
Решение, сносить памятник или нет, находится в компетенции городских властей. После появления петиций президент Украины Владимир Зеленский обратился к местной администрации с просьбой рассмотреть призывы граждан, указав на важность защиты национальных интересов и проработки вопроса по «очистке общественного пространства» от объектов и памятников российского и советского наследия.