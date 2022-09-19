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Мэр Одессы предложил создать парк «имперского и советского прошлого»

В Одессе обсуждают вопрос судьбы памятника Екатерине II. Граждане создали петиции, потребовав снести или заменить его. Мэр города предложил создать специальный парк, куда будут свозить подобные памятники

Мэр Одессы Геннадий Труханов предложил создать специальный парк и перевезти туда часть городских памятников российского и советского наследия. Об этом он написал в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta), комментируя петиции о сносе памятника Екатерине II.

«Уверен, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс «имперского и советского прошлого». Куда должна быть перемещена часть архитектурных памятников Одессы», — заявил мэр.

Труханов отметил, что к истории «нельзя подходить избирательно», поскольку «вымарывание и забвение своего прошлого впоследствии приводят к фатальным ошибкам в будущем». По его мнению, «историю нужно переосмыслять».

«Наша обязанность — помочь будущим поколениям украинцев сформировать отношение к страницам прошлого нашей страны», — добавил мэр.

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Фото:slovakia.mid.ru

В Одессе с лета обсуждается вопрос о сносе памятника Екатерине II. Он был воздвигнут в 1900 году и официально называется памятником основателям Одессы, поскольку включает также скульптуры сподвижников императрицы — Иосифа Дерибаса, Франца де Воллана, Григория Потемкина и Платона Зубова. Монумент был снесен большевиками. В 2007 году его восстановили.

В минувшем июле в Одессе выступили за замену или снос памятника. В городе были созданы две электронные петиции относительно его судьбы, которые набрали более 25 тыс. голосов — порог, необходимый для передачи на рассмотрение главе государства. Первая петиция предлагала установить на месте монумента памятник американской звезде гей-порнофильмов Билли Херрингтону, а во второй граждане требовали лишь сноса.

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Решение, сносить памятник или нет, находится в компетенции городских властей. После появления петиций президент Украины Владимир Зеленский обратился к местной администрации с просьбой рассмотреть призывы граждан, указав на важность защиты национальных интересов и проработки вопроса по «очистке общественного пространства» от объектов и памятников российского и советского наследия.

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Одесса памятник Екатерина II снос памятников
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