Памятник Екатерине II в Одессе оградили деревянным забором

Ранее большинство участников электронного голосования одобрили снос памятника, власти пообещали рассмотреть итоги на ближайшем заседании горсовета. В начале ноября на памятник надели красный колпак, повесив на руку петлю

Фото: Андрей Некрасов / imageBROKER.com / Global Look Press

В Одессе памятник императрице Екатерине II оградили деревянным забором, передает портал «Суспільне».

Накануне, 5 ноября, большинство участников электронного голосования в Одессе поддержали снос памятника, в нем приняли участие более 7,7 тыс. человек. Жителям Одессы предложили выбрать из семи вариантов будущего памятника, среди которых были демонтаж с него «имперских символов», демонтаж только скульптуры императрицы либо демонтаж памятника целиком, перенос памятника в специальный парк. Рассматривались также возможности оставить памятник без изменений, либо дополнение монумента исторической информацией о деятельности Екатерины II.

Полный демонтаж поддержали более 3,9 тыс. человек, («проверенными» указаны 2251). Остальные варианты набрали менее 1 тыс. голосов. Власти пообещали рассмотреть результаты голосования на ближайшем заседании городского совета.

Официально памятник Екатерине II называется памятником основателям Одессы, поскольку, помимо императрицы, при которой в 1794 году был основан город, он включает скульптуры ее сподвижников — Иосифа Дерибаса (строитель первого порта на месте Одессы), Франца де Воллана (первый архитектор города), Григория Потемкина и Платона Зубова (екатеринославские генерал-губернаторы, Екатеринослав сейчас носит название Днепр).

Памятник установили в 1900 году, в 1920-х большевики снесли скульптуру, и она была помещена в музей. В 2007 году памятник решили вернуть на Екатерининскую площадь. Летом, после ввода российских войск на Украину, в Одессе подняли вопрос о сносе памятника. Украинский президент Владимир Зеленский указал властям города на важность защиты национальных интересов и проработки вопроса по «очистке общественного пространства» от объектов и памятников, которые относятся к российскому и советскому наследию.

В сентябре мэр города Геннадий Труханов предложил создать парк «имперского и советского прошлого», куда бы их могли свозить. В том же месяц в горсовете Одессы прошло голосование, по результатам которого демонтаж памятника поддержали 17 из 39 присутствовавших на заседании депутатов, 21 высказался против. В начале ноября неизвестные надели на голову памятника красный колпак, а на руку повесили петлю.

