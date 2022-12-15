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В Одесской области переименуют улицы Пушкина и Гагарина

«Думская»: в Одесской области переименуют названные в честь Пушкина и Гагарина улицы
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В трех селах Одесской области решили переименовать улицы, названные в честь российских писателей и космонавта Юрия Гагарина. Соответствующий проект опубликован на сайте Черноморского горсовета, издание «Думская» сообщило, что решение уже принято.

В селе Александровка улицу и переулок Александра Пушкина переименуют в честь «защитников Украины». Переименование также коснется переулка и улицы имени космонавта Юрия Гагарина — их назовут именем космонавта украинского происхождения Леонида Каденюка.

Названные в честь Михаила Лермонтова улица и переулок получат название Единства, улица Льва Толстого станет Греческой, а улица поэта Владимира Маяковского — Европейской.

В Малодолинском селе улицу и переулок морского офицера Петра Шмидта, переименуют в Культурные. В Бурлачьей Балке улица поэта Сергея Есенина станет Портовой. Замена табличек с названиями будет организована местными главами после снятия военного положения, заключила «Думская».

В связи с началом военной спецоперации России на Украине в стране активизировались инициативы по переименованию «российских» топонимов и других объектов, связанных с Россией, а также по демонтажу памятников советского времени. Минкультуры Украины создало специальный Совет по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который занимается координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого». Мэр Киева Виталий Кличко в апреле пообещал переименовать все столичные улицы, проспекты и станции, названия которых связаны с СССР или Россией.

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Теги
переименование улиц Одесская область Украина декоммунизация
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