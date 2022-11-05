В Одессе проголосовали за снос памятника Екатерине II

Среди набравших значительные число голосов оказался и вариант, который предусматривает сохранение памятника на своем месте с добавлением информации о деятельности Екатерины II

Вид на памятник Екатерине II в Одессе (Фото: Carl Court / Getty Images)

Большинство участников электронного голосования в Одессе поддержали демонтаж памятника Екатерине II, говорится на официальном портале города.

Электронное голосование по вопросу о будущем памятника проводилось с 20 сентября по 20 октября через сервис «Общественное обсуждение» на портале «Социально активный гражданин». В общей сложности в нем приняли участие 7796 человек.

Памятник Екатерине II официально называется памятником основателям Одессы, поскольку помимо императрицы, при которой в 1794 году был основан город, он включает скульптуры ее сподвижников — Иосифа Дерибаса (строитель первого порта на месте Одессы), Франца де Воллана (первый архитектор города), Григория Потемкина и Платона Зубова (екатеринославские генерал-губернаторы, Екатеринослав сейчас носит название Днепр).

Участникам голосования предложили выбрать один из семи вариантов:

Демонтировать с памятника «имперские символы»

Демонтировать с памятника только скульптуру Екатерины II

Демонтировать памятник полностью

Отложить решение вопроса о судьбе памятника до окончания военного положения

Сохранить памятник на своем месте без изменений

Сохранить памятник на своем месте, дополнив исторической информацией о деятельности Екатерины II

Сохранить памятник и перенести в специальный мемориальный парк или музей

Из опубликованных на портале данных следует, что больше всего голосов получил вариант о полном демонтаже памятника — 3914 («проверенными» указаны 2900). Второй по популярности вариант — оставить памятник на месте, дополнив его информацией о деятельности Екатерины II — 2816 («проверенными» указаны 2251). Остальные варианты набрали менее 1 тыс. голосов.

Монумент был установлен в 1900 году. В 1920-х большевики снесли скульптуру, и она была помещена в музей. В 2007 году памятник решили вернуть на Екатерининскую площадь. Вопрос о его сносе был вновь поднят на Украине летом текущего года на фоне российской военной операции. Президент Владимир Зеленский, отвечая на соответствующую петицию, заявил, что указал одесским властям на важность защиты национальных интересов и проработки вопроса по «очистке общественного пространства» от объектов и памятников, которые относятся к российскому и советскому наследию. В сентябре мэр города Геннадий Труханов предложил создать парк «имперского и советского прошлого», куда бы их могли свозить.