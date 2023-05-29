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Военная операция на Украине ,  
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Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

Рогов: в Мелитополе Запорожской области раздался звук взрыва
Взрыв прозвучал около 21:20 мск, написал изначально Рогов. Однако позднее он написал о «сильном звуке, похожем на взрыв», и добавил, что данные о взрыве или работе ПВО не подтверждаются
Владимир Рогов
Владимир Рогов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

В Мелитополе Запорожской области раздался звук взрыва, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Около 21:18 (время совпадает с мск. — РБК) в городе был слышен звук взрыва», — написал он, пообещав предоставить подробности позже.

Позднее Рогов написал, что версия обстрела или работы ПВО не подтверждается. «Слава Богу, за прошедшие полтора часа по каналам экстренных служб и силовых структур взрыв в городе и его окрестностях — будь-то прилет в результате обстрела, работа ПВО или теракт не подтверждается», — сказал он.

С марта Мелитополь является столицей Запорожской области, соответствующий указ подписал врио главы региона Евгений Балицкий. Россия присоединила область по итогам сентябрьского референдума. Город Запорожье остается под контролем Украины.

Мелитополь неоднократно попадал под обстрел с начала российской спецоперации. В ночь на 6 апреля Рогов и администрация города сообщили о взрывах в городе. Рогов писал, что их было не менее трех. «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Запорожской области сообщали, что система ПВО сбила в ту ночь шесть ракет HIMARS в небе над Мелитополем. Взрывы в городе также происходили на предприятиях и при активации самодельных бомб.

Власти российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов после начала спецоперации. Удары по ним наносили из РСЗО «Град» и HIMARS, а также минометов и другой артиллерии. В мае глава британского Минобороны Бен Уоллес сообщил, что страна намерена передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет более 250 км при 80 км у HIMARS. С тех пор российское Минобороны неоднократно сообщало о перехватах этих ракет.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Мелитополь Запорожская область Владимир Рогов взрыв

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