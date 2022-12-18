ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по двум районам Донецка

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:59 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Ворошиловский, Киевский р-ны): выпущено 6 ракет из БМ-21 «Град».

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