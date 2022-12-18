Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по двум районам Донецка Политика, 07:18
«РИА Новости» узнало, сколько займет отправка корабля взамен «Союза» Технологии и медиа, 07:17
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 07:05
Армия из скульптур девочек из Нигерии, которых похитили боевики. Видео Политика, 07:00
Антонов заявил об оставшихся в периоде «холодной войны» политиках США Политика, 06:41
WSJ сообщила о начале подготовки предвыборной кампании Байдена Политика, 06:17
Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова РБК и Амарант, 06:12
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря Политика, 05:37
Шойгу проверил передовые позиции войск в зоне военной операции Политика, 05:09
Глава британского Генштаба выразил желание чаще общаться с Москвой Политика, 04:43
Молдавский министр сообщил о достижении независимости от российского газа Бизнес, 04:19
Следи за собой и привычками: как пересобрать приоритеты РБК и Газпромбанк, 04:02
Пожар на складе во Владивостоке потушили спустя более 14 часов Общество, 03:56
В ЮАР три человека погибли из-за мощной волны Общество, 03:37
Военная операция на Украине ,  
0 

ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по двум районам Донецка

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по центральному Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:59 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Ворошиловский, Киевский р-ны): выпущено 6 ракет из БМ-21 «Град».

Материал дополняется

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
ВСУ Донецк ракеты «Град»
Материалы по теме
ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО «Град» по Донецку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter