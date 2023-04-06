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В Запорожской области сообщили о шести сбитых ракетах HIMARS в Мелитополе

Российская ПВО сбила шесть ракет HIMARS в Мелитополе

Российская система противовоздушной обороны сбила шесть ракет HIMARS, которыми ночью был обстрелян Мелитополь, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Запорожской области.

Обстрел города произошел около 2:00 мск 6 апреля. «Работало российское ПВО. Сбиты все шесть ракет HIMARS», — говорится в сообщении. Пострадавших и ущерба нет, уточнил собеседник агентства.

О взрывах в Мелитополе ночью сообщали администрация города, а также член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в городе прозвучало не менее трех взрывов.

Ранее Мелитополь попал под обстрел 2 апреля, российская ПВО сбила шесть снарядов из РСЗО HIMARS. Тогда, как рассказывал Рогов, пострадала одна женщина, повреждения получили локомотивное депо и расположенный рядом многоэтажный дом.

В Запорожской области сообщили о шести сбитых ракетах HIMARS в Мелитополе
В Запорожской области сообщили о шести сбитых ракетах HIMARS в Мелитополе

Теги
Мелитополь Запорожская область ПВО РСЗО HIMARS Военная операция на Украине
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