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Военная операция на Украине ,  
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Рогов объяснил удары ВСУ по Мелитополю подготовкой к наступлению

Владимир Рогов: ВСУ частыми ударами по Мелитополю прощупывают почву для наступления
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе (Фото: РИА Новости)

Украинские военные увеличивают число ударов по Мелитополю, так как хотят изучить территорию перед подготовкой к наступлению, предположил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с ТАСС.

«Увеличение числа ударов по Мелитополю связано с тем, что ВСУ прощупывают территорию и готовятся к наступлению», — сказал Рогов, допустив, что контратака ВСУ может начаться в любое время и именно запорожское направление станет приоритетным.

2 апреля Мелитополь вновь попал под обстрел, в результате чего пострадала одна женщина, рассказывал Рогов. По его словам, украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS с территории города Орехова (находится под контролем ВСУ), российская ПВО сбила шесть снарядов. Повреждения получили локомотивное депо и расположенный рядом многоэтажный дом, у здания снесло часть крыши, в нескольких квартирах выбиты стекла.

Начало украинского контрнаступления весной еще в январе анонсировал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он назвал целью Киева выход к границам страны 1991 года. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в марте, что ВСУ будут готовы к контрнаступлению в течение двух месяцев.

Рогов 3 апреля заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для наступления в Запорожской области. По его словам, украинские войска стягивали к линии соприкосновения западные бронетехнику и вооружение. Рогов считает, что ВСУ готовят несколько сценариев контрнаступления в регионе, в частности сухопутную и десантную операции.

Теги
Владимир Рогов Запорожская область Мелитополь ВСУ Военная операция на Украине
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