Мелитополь стал столицей Запорожской области

Мелитополь, Бердянск и Энергодар также стали городами областного значения, следует из указа врио главы Запорожской области Балицкого

Мелитополь, Запорожская область (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Мелитополь официально стал столицей Запорожской области. Соответствующий указ подписал врио главы региона Евгений Балицкий, передает «РИА Новости».

«Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь», — говорится в указе.

В документе также указано, что кроме него городами областного значения стали Бердянск и Энергодар. Соответствующие решения приняты «в целях эффективного государственного управления и оказания населению Запорожской области качественных и своевременных услуг».

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