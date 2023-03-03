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Мелитополь стал столицей Запорожской области
Мелитополь, Бердянск и Энергодар также стали городами областного значения, следует из указа врио главы Запорожской области Балицкого
Мелитополь, Запорожская область
Мелитополь официально стал столицей Запорожской области. Соответствующий указ подписал врио главы региона Евгений Балицкий, передает «РИА Новости».
«Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь», — говорится в указе.
В документе также указано, что кроме него городами областного значения стали Бердянск и Энергодар. Соответствующие решения приняты «в целях эффективного государственного управления и оказания населению Запорожской области качественных и своевременных услуг».
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