Администрация Мелитополя сообщила о взрывах

В Мелитополе Запорожской области прозвучали взрывы. Об этом сообщила администрация города в телеграм-канале.

«В городе слышны звуки взрывов. Информация уточняется», — сказано в сообщении.

Позднее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в телеграм-канале, что около 02:00 по местному времени в городе прозвучало не менее трех взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, уточнил он.

Мелитополь является столицей Запорожской области. Регион по итогам сентябрьского референдума стал частью России. Раньше областным центром региона был город Запорожье. Он остается под контролем украинских сил.

Мелитополь с начала российской спецоперации неоднократно попадал под обстрел. Один из последних ударов по городу нанесли 2 апреля. Тогда украинские силы выпустили семь снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с территории подконтрольного города Орехов. Российская ПВО сбила шесть реактивных снарядов, говорил Рогов.

Повреждения при обстреле, по словам Рогова, получили локомотивное депо и расположенный рядом многоэтажный дом. У здания снесло часть крыши, в нескольких квартирах выбиты стекла. Пострадала одна женщина.