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В Мелитополе взорвалась вторая за день самодельная бомба

Рогов: у подъезда жилого дома в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Мелитополе прозвучал взрыв, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Позже он уточнил, что у подъезда жилого многоквартирного дома на улице Гризодубовой сработало самодельное взрывное устройство.

Здание получило незначительные повреждения: разбиты окна, повреждены стены. Люди не пострадали.

Мелитополь в марте стал столицей Запорожской области. Регион по итогам сентябрьского референдума вошел в состав России. Раньше областным центром региона был город Запорожье, он остается под контролем Киева.

Утром власти Мелитополя сообщили о взрыве у подъезда многоквартирного жилого дома. Пострадали двое полицейских, один из них, глава Приазовского отделения полиции Александр Мищенко, позже умер.

Рогов назвал случившееся терактом. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение взрывных устройств; предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов; максимальное наказание — пожизненное лишение свободы).

Теги
Запорожская область Мелитополь взрыв
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