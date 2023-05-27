Минобороны заявило о двух перехваченных ракетах Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили в зоне проведения военной операции две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, столько же противорадиолокационных ракет HARM и девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, заявило Минобороны в ежедневной сводке.

Кроме того, были уничтожены двенадцать украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской области.

Украинская сторона за сутки, по оценкам Москвы, потеряла почти 500 человек: на донецком направлении российские войска уничтожили более 260 украинских военных, на купянском — свыше 45, на краснолиманском — до 60, на южнодонецком и запорожском направлениях потери ВСУ составили до 120 человек, на херсонском — до 10.

Также украинская армия потеряла гаубицу «Мста-Б», пять гаубиц Д-30, четыре самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37, самоходную артиллерийскую установку Krab, утверждает Минобороны России.

Кроме того, за сутки были уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ: в районах села Стельмаховка ЛНР, города Авдеевка и села Новомихайловка ДНР, села Степовое Запорожской области. В районах села Верхнекаменское и города Торецк Донецкой народной республики поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.

Великобритания подтвердила поставки дальнобойных малозаметных ракет Storm Shadow Украине в начале мая. После этого российская сторона не раз отчитывалась об их применении. 15 мая об их перехвате впервые сообщило Минобороны.