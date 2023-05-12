Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 16:05
Эрдоган заявил, что не допустит нападок Кылычдароглу на Путина Политика, 23:04
Женщина подорвалась на мине в Донецке Политика, 22:51
Обвиняемый в киберпреступлениях Клюшин отказался от сделки со следствием Политика, 22:20
Руководившего коронацией Карла III архиепископа оштрафовали за превышение Общество, 22:17
Часть Мелитополя осталась без света после взрыва Политика, 22:12
Белый дом пообещал поддерживать Украину даже в случае дефолта Политика, 22:10
От необычной топонимики до секретных мест: неочевидные факты о Москве РБК и Forma, 22:10
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
В Луганске допустили, что удар по городу нанесли украинские ракеты «Гром» Политика, 21:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:50
Бронзовый призер юношеской Олимпиады фигуристка Фролова сменила тренера Спорт, 21:48
Глава МИД Германии заявила о нежелании разрывать связи ЕС и Китая Политика, 21:44
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 21:39
План Гросси по Запорожской АЭС будет готов для Совбеза ООН уже в мае Политика, 21:36
Сборная России по хоккею выиграла пятый матч в рамках майского турне Спорт, 21:28
Военная операция на Украине ,  
0 

Часть Мелитополя осталась без света после взрыва

В Мелитополе произошел взрыв, часть города осталась без электроснабжения
Несколько районов остались без света, также в нескольких домах нет воды и интернета
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Мелитополе прогремел взрыв, в ряде жилых домов отключился свет, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Администрация Мелитополя в своем телеграм-канале пишет, что в городе «был слышен звук взрыва». «Без электроснабжения остаются Микрорайон, Ханда и Красная горка», — говорится в сообщении. Микрорайон — район многоэтажной жилой застройки к северу от центра города.

«РИА Новости» сообщает, что в некоторых районах нет воды и интернета.

С марта Мелитополь является столицей Запорожской области, соответствующий указ подписал врио главы региона Евгений Балицкий. Россия присоединила область по итогам сентябрьского референдума. Раньше ее центром был город Запорожье, который остается под контролем украинских сил.

Утром 12 мая у подъезда многоквартирного дома на улице Шмидта в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Следственный комитет сообщил, что ранения получил исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области. Следователи завели дело о покушении на убийство.

В этот же день взрывы прогремели в Луганске на территории бывшего машиностроительного завода. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что при обстреле города были использованы дальнобойные ракеты.

Читайте на РБК Pro
Как внучка основателя L’Oreal 10 лет боролась за наследство в $42,6 млрд
Штормит не меньше: как банковский кризис в США помогает рынку криптовалют
Битва на ложках: как вывести видеоигру на рынок Китая
Tiffany во Вьетнаме. Почему Бернар Арно делает ставку на этот регион

Часть Мелитополя осталась без света после взрыва
Часть Мелитополя осталась без света после взрыва

Теги
Мелитополь взрыв Запорожская область
Материалы по теме
СК завел дело после гибели полицейского при взрыве в Мелитополе
Политика
В Мелитополе задержали подозреваемых в покушении на замначальника полиции
Политика
В ЛНР заявили о первом обстреле Луганска дальнобойными ракетами ВСУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter