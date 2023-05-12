В Мелитополе произошел взрыв, часть города осталась без электроснабжения

Часть Мелитополя осталась без света после взрыва

Несколько районов остались без света, также в нескольких домах нет воды и интернета

Фото: Яндекс.Карты

В Мелитополе прогремел взрыв, в ряде жилых домов отключился свет, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Администрация Мелитополя в своем телеграм-канале пишет, что в городе «был слышен звук взрыва». «Без электроснабжения остаются Микрорайон, Ханда и Красная горка», — говорится в сообщении. Микрорайон — район многоэтажной жилой застройки к северу от центра города.

«РИА Новости» сообщает, что в некоторых районах нет воды и интернета.

При взрыве бомбы в Мелитополе пострадал замминистра строительства Политика

С марта Мелитополь является столицей Запорожской области, соответствующий указ подписал врио главы региона Евгений Балицкий. Россия присоединила область по итогам сентябрьского референдума. Раньше ее центром был город Запорожье, который остается под контролем украинских сил.

Утром 12 мая у подъезда многоквартирного дома на улице Шмидта в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Следственный комитет сообщил, что ранения получил исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области. Следователи завели дело о покушении на убийство.

В этот же день взрывы прогремели в Луганске на территории бывшего машиностроительного завода. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что при обстреле города были использованы дальнобойные ракеты.