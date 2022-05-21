Глава Курской области сообщил о минометном обстреле со стороны Украины

Поселок Тёткино снова пострадал от обстрела, противник применил минометы, рассказал Старовойт. Ранее он несколько раз сообщал об обстрелах поселков и сел со стороны Украины, 19 мая погиб водитель грузового автомобиля

Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Несколько населенных пунктов в Глушковском районе Курской области подверглись минометному обстрелу со стороны Украины, заявил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

По словам главы региона, удар затронул поселок Тёткино и находящиеся поблизости населенные пункты, названий которых он не уточнил.

«Опять обстрел, минометный обстрел, сейчас детали выясняем», — сказал Старовойт, пообещав сообщить позднее более подробную информацию.

В последние дни власти региона несколько раз сообщали об обстрелах населенных пунктов. Так, утром 17 мая губернатор заявил об обстреле села Алексеевка из крупнокалиберного оружия. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших не было, сказал глава Курской области.

Тёткино расположено на границе с Сумской областью Украины.

Вечером того же дня обстрелу подверглись территория сахарного завода на окраине одноименного поселка и погранпункт в Тёткино, рассказал Старовойт. «Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных. Пострадавших нет», — утверждал он.

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Утром 19 мая губернатор сообщил о погибшем в результате очередного обстрела Тёткино. «По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые», — рассказал он. По данным Старовойта, пострадало несколько домов, возгорание ликвидируют, на территории поселка нашли неразорвавшиеся снаряды.

Об обстрелах также несколько раз сообщали власти Белгородской области: в частности, 18 мая в селе Солохи обстрелом были повреждены 19 домов. «В общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах», — сказал глава региона Вячеслав Гладков.

Удары также наносились по нефтяным хранилищам на территории России. Так, утром 1 апреля белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об авиаударе двух вертолетов ВСУ по нефтебазе «Белгороднефтепродукт» («дочка» «Роснефти»). Начался пожар, два человека пострадали. Министерство обороны позднее уточнило, что это были Ми-24, они зашли на российскую территорию на предельно малой высоте.

С середины апреля в граничащих с Украиной Курской, Брянской, Белгородской областях, на севере Крыма, в двух районах Воронежской области и на территории Краснодарского края власти ввели желтый уровень террористической опасности. Этот режим означает усиленную работу всех правоохранительных ведомств, а местным жителям рекомендуют избегать массовых скоплений и быть бдительными.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 мая после гибели человека в селе Солохи заявил, что сложившаяся ситуация делает необходимыми дополнительные меры безопасности в прилегающих к Украине районах.