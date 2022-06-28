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Военная операция на Украине ,  

В ЛНР сообщили об обстреле Перевальска из американской РСЗО HIMARS

Фото: ZUMA Press / Global Look Press
Фото: ZUMA Press / Global Look Press

Украинские военные обстреляли город Перевельск в ЛНР из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07:20 с направления населенный пункт Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (1 ракета)», — говорится в сообщении.

Главком ВСУ сообщил, что РСЗО HIMARS уже ведут бои в Донбассе
Политика
HIMARS

Президент США Джо Байден объявил о решении отправить на Украину HIMARS 1 июня. Пентагон уточнял, что речь идет о пяти РСЗО, способных поражать цели на расстоянии до 80 км, и снарядах к ним. Позднее Politico сообщило, что власти США рассматривают возможность дополнительно отправить на Украину еще четыре РСЗО.

В Кремле негативно отнеслись к поставке Киеву дальнобойной артиллерии. Президент Владимир Путин сказал, что если иностранные государства будут поставлять Киеву дальнобойные ракеты, военные начнут наносить удары на Украине по тем объектам, по которым их пока не наносили.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в Киеве заверили, что не станут использовать полученные РСЗО для нанесения ударов по целям на территории России. 23 июня в Минобороны Украины сообщили о прибытии в страну первой партии американских РСЗО.

Теги
ВСУ ЛНР РСЗО «HIMARS» Украина

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