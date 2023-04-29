Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым

ВСУ планируют во время наступления вернуть Крым под контроль Украины, но успех операции во многом зависит от количества поставленных западных вооружений, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Yle.

Политик также предупредил, что конфликт с Россией может затянуться на годы и десятилетия. Он при этом исключил возможность повторения результатов Зимней войны 1939–1940 годов, когда Финляндия уступила Советскому союзу часть своей территории в рамках мирного соглашения.

«Я считаю, что такую возможность нельзя давать», — сказал Зеленский.

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