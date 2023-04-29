Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Губернатор исключил влияние пожара на снабжение Севастополя топливом Политика, 09:13
Структуры «Ростеха» займутся производством новейших истребителей танков Политика, 09:09
Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым Политика, 09:07
Лавров заявил о крахе политики по изоляции России Политика, 09:02
5 сериалов на майские праздники. Для тех, кто решил остаться дома Life, 09:00
«Алина, не кисни!» — как в Узбекистане готовятся к изменению Конституции Политика, 09:00
ChatGPT — аналитик российского фондового рынка: эксперимент «РБК Инвестиций» Инвестиции, 09:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Рис с вагю и устрица отавара с икрой летучей рыбы: что заказать Стиль, 09:00
Одежда, обувь и аксессуары: зачем нужны магазины формата офпрайс РБК и Familia, 08:56
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:43
Пожар на складе топлива в Севастополе. Видео Политика, 08:37
Лидер турецкой оппозиции обещал возобновить переговоры о вступлении в ЕС Политика, 08:29
Посол США увидел отставание от Китая в «догонялках» за влияние в Азии Политика, 08:12
Зеленский подписал указ о назначении военных главами двух регионов Политика, 08:04
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым

Yle: Зеленский анонсировал наступление ВСУ на Крым

ВСУ планируют во время наступления вернуть Крым под контроль Украины, но успех операции во многом зависит от количества поставленных западных вооружений, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Yle.

Политик также предупредил, что конфликт с Россией может затянуться на годы и десятилетия. Он при этом исключил возможность повторения результатов Зимней войны 1939–1940 годов, когда Финляндия уступила Советскому союзу часть своей территории в рамках мирного соглашения.

«Я считаю, что такую возможность нельзя давать», — сказал Зеленский.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Зеленский Крым Украина наступление контрнаступление
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter