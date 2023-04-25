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NYT узнала о подготовке ВСУ почти 50 тыс. военных для контрнаступления

NYT: Украина решила подготовить 12 бригад по 4 тыс. военных к концу апреля
12 бригад по 4 тыс. военных каждая должны быть подготовлены к концу апреля, свидетельствуют документы Пентагона. Солдат обучают специалисты НАТО. Кремль заявлял, что Россия тщательно отслеживает сообщения о планах Киева
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Украина к концу апреля рассчитывает подготовить 12 боевых бригад, каждая из которых будет состоять из 4 тыс. солдат, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона. Издание предполагает, что сроки указывают на возможные даты украинского контрнаступления.

По данным газеты, военных для этих бригад обучают специалисты из США и других стран НАТО.

Ранее Newsweek — тоже со ссылкой на секретные данные американского Минобороны — писало, что наступление запланировано на 30 апреля. Теперь NYT со ссылкой на американских чиновников сообщает, что активизация боевых действий планируется в мае. Депутат Верховной рады от партии «Голос» Александра Устинова на прошлой неделе сказала, что Киев надеялся начать контрнаступление в апреле, но из-за нехватки вооружения его пришлось отодвинуть на неопределенный срок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва тщательно отслеживает все заявления о контрнаступлении украинских военных и учитывает эти данные при планировании специальной военной операции. В Крыму после заявлений о подготовке наступления усилили оборону. «Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому (контрнаступлению. — РБК) готовы и никакой катастрофы не будет», — заявил глава республики Сергей Аксенов.

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Украина контрнаступление ВСУ
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