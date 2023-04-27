Пушилин усомнился, что ВСУ пойдут в наступление в начале мая

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Киев начнет контрнаступление, но вряд ли это произойдет в начале мая. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, даже если Киев «не захочет», то «его заставят». «Заставят за счет того, что сейчас украинский режим управляется извне. И очень серьезное финансирование, очень серьезная помощь была выделена, причем не только со стороны США, но еще из ряда европейских стран, поэтому их нужно отрабатывать, поэтому будут заставлять», — сказал он (цитата по ТАСС).

Если говорить о направлениях возможного удара, то это могут быть или Запорожское или Сватово-Кременная, уточнил он. Когда его спросили о датах, то Пушилин усомнился в возможности наступления в начале мая, потому что это корректируется «погодными условиями».

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее говорил, что наступление ВСУ может начаться в апреле-мае, при этом премьер-министр Денис Шмыгаль счел наиболее вероятным сроком лето 2023 года. Newsweek со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона называла конкретную дату — 30 апреля. The New York Times узнала, что Украина к концу апреля рассчитывает подготовить почти 50 тыс. солдат, что может говорить о сроках начала наступления.

Депутат Верховной рады от партии «Голос» Александра Устинова на прошлой неделе сказала, что Киев надеялся начать контрнаступление в апреле, но из-за нехватки вооружения его пришлось отодвинуть на неопределенный срок.

В Кремле говорили, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных и что Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения специальной военной операции.