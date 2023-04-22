Депутат Верховной рады объяснила, почему Киев отложил контрнаступление

Украина надеялась начать наступление в апреле, но его пришлось отодвинуть на неопределенный срок из-за нехватки вооружения, объяснила депутат Верховной рады от партии «Голос» Александра Устинова изданию Foreign Policy.

По ее словам, вооруженные силы США дали гораздо меньше оружия, чем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просил у Пентагона. Та военная помощь, которую Вашингтон оказывает сейчас, поступает «по крупицам», а администрация президента США Джо Байдена близится к завершению финансирования оставшегося вооружения, которое она может передать Киеву, отмечала Устинова.

«Мы, как военные, хотим иметь все оружие сейчас, но, конечно, в нынешней ситуации это невозможно», — сказал изданию один украинский военный чиновник на условиях анонимности, добавив, что ВСУ нужны самолеты, но «это не вопрос ближайших месяцев».

15 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время, не назвав при этом более точных сроков. До этого он допускал, что наступление может начаться летом. При этом 19 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр говорила об «элементах контрнаступления» ВСУ в Бахмуте (российское название — Артемовск), Марьинке, на авдеевском и лиманском направлениях.

Newsweek со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона писал, что США и союзники осуществляют поставки вооружений и готовят Украину к контрнаступлению, запланированному на 30 апреля.

Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщал, что некоторые союзники Киева сомневаются в способности ВСУ добиться в этом году «решающего прорыва», который позволил бы переломить ход боевых действий. Более реалистичной целью они считают продвижение украинских войск на 30 км.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных и что Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения специальной военной операции.