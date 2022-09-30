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Путин пообещал защитить Россию «всеми имеющимися силами и средствами»

После выступления президента Владимира Путина в Кремле состоялось подписание договора о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

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Власти России предпримут все имеющиеся силы и средства для защиты страны и обеспечения безопасности ее новых регионов, заявил в ходе выступления в Кремле президент России Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.

«Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа», — сказал он.

Путин подписал договор о вхождении новых территорий в состав России
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Владимир Путин, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий,&nbsp;Леонид Пасечник и&nbsp;Денис Пушилин. &nbsp;

Путин пообещал восстановить разрушенные города и села, отстроить жилье, школы, больницы и театры, развивать промышленные предприятия, инфраструктуру, систему социального обеспечения, здравоохранения и образования.

«Конечно, будем работать над повышением уровня безопасности. Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России, всей страны, всех республик, всех краев и областей нашей огромной родины», — заявил президент.

Россия готова к переговорам с Украиной, но обсуждать вопрос о «выборе народов» в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях не будет. «Он сделан, Россия его не предаст», — сказал Путин.

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Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. В сентябре в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о вхождении в состав России. Местные власти сообщали, что подавляющее большинство жителей этих регионов поддержали присоединение к России. 30 сентября президент подписал указ о вхождении новых территорий в состав России.

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Военная операция на Украине Владимир Путин Херсонская область Запорожская область

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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