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США передали Украине датчики обнаружения ядерных взрывов

Минэнерго США: на Украине устанавливают датчики для фиксации использования ядерного оружия
Датчики способны фиксировать данные о размерах и местоположении ядерного взрыва и описывать его последствия, а также предоставлять данные, помогающие выявить применившее такое оружие сторону
Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

США устанавливают на Украине датчики, способные определять радиационные выбросы от ядерного оружия или «грязных бомб» и дающие возможность узнать, кем они были использованы, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на Национальное агентство ядерной безопасности США (NNSA), которое является структурой американского Минэнерго.

Датчики могут «характеризовать размер, местоположение и последствия любого ядерного взрыва», заявили в NNSA. Их наличие, считают в агентстве, исключает «любую возможность [для России] применить ядерное оружие на Украине без указания причин», в том числе обвинить в его использовании сам Киев.

«Если на Украине произойдет ядерная чрезвычайная ситуация, будь то выброс радиации из ядерного реактора или детонация ядерного оружия, правительственным органам США и центрам принятия решений на Украине и в регионе будут оперативно предоставлены данные научного анализа для принятия действенных, технически обоснованных решений по защите общественного здоровья и безопасности», — сказано в сообщении.

Помимо установки датчиков, группа экспертов-атомщиков помогает обучать персонал и вести мониторинг данных.

Осенью прошлого года Москва неоднократно заявляла, что Киев планирует применять «грязную бомбу» (это один из видов атаки с применением радиоактивного материала, например подрыв установки невоенного назначения). Украинская сторона отвергала такие обвинения.

Россия также заявляла, что Украина готова разместить на своей территории ядерное оружие НАТО. От своего Киев отказался в 1994 году, подписав Будапештский меморандум (другие подписанты — Великобритания, Россия, США). В обмен на это Украина получала гарантии безопасности и территориальной целостности. Незадолго до начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна хочет провести саммит стран — участниц меморандума, и если он не состоится или Киев не получит гарантии безопасности вновь, то Украина откажется от всех пунктов соглашения.

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Президент Владимир Путин отмечал, что ядерная угроза в мире нарастает, однако Россия рассматривает ядерное оружие «как защиту» и стратегия его применения построена вокруг «ответно-встречного удара».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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