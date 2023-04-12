Премьер Украины назвал возможные сроки начала контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление летом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью The Hill.

Он отметил, что Киев не ощущает давления по этому поводу со стороны «друзей и партнеров».

«Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов», — сказал премьер.

Для достижения этой готовности Киеву необходимы дополнительные вооружения, продолжил Шмыгаль. Украина нуждается в артиллерии, боеприпасах, ракетах средней и большой дальности, а также танках и истребителях, заявил он.

Представители украинского руководства неоднократно затрагивали тему контрнаступления. В начале марта этот вопрос поднял советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он допустил, что украинские силы перейдут в наступление через два месяца. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не исключал, что боевые действия могут активизироваться весной.

В начале апреля агентство Reuters сообщило, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад общей численностью 40 тыс. человек для контрнаступления, которое должно начаться в ближайшие недели или месяцы.

Постпред США при НАТО Джулианна Смит при этом подчеркивала, что Вашингтон ожидает начала украинского наступления в ближайшие недели. Такие же сроки через несколько дней назвал госсекретарь США Энтони Блинкен интервью Funke.

Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных, в том числе со стороны западных государств, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Россия считает, что из-за военной помощи Киеву западные страны становятся стороной конфликта.