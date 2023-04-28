Министр обороны Украины объявил о готовности к контрнаступлению

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ВСУ «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы перейти в контрнаступление, решение за Генштабом, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает «РБК-Украина». «Как только будет воля божья, погода и решение командиров — мы это сделаем», — добавил он.

Резников заявил, что страна получила от западных партнеров «очень современные системы, особенно в части бронированного кулака», и упомянул в связи с этим танки Leopard 2. Американские Abrams в контрнаступлении задействованы, скорее всего, не будут, добавил министр.

Власти России заявляли, что вооруженные силы к возможному украинскому контрнаступлению готовы. «Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет», — отмечал, в частности, глава Крыма Сергей Аксенов.

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