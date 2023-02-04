Медведев предупредил о «пылающей» Украине в случае ударов по Крыму

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 76,73 (-0,22) Инвестиции, 03 фев, 16:04 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 70,38 (+0,34) Инвестиции, 03 фев, 16:04
«Амур» отыгрался с 0:2 и второй раз за два дня победил «Авангард» в КХЛ Спорт, 12:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:13
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 12:10
Три новые модели и древесина с завода Ford. Новости авторынка за неделю Авто, 12:00
Как «вторая Луна» над Монтаной сорвала визит госсекретаря США в Китай Политика, 11:58
Медведев предупредил о «пылающей» Украине в случае ударов по Крыму Политика, 11:53
Овечкин назвал особенным моментом совместный буллит с сыном в Матче звезд Спорт, 11:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Госдуме предупредили США о последствиях возможного удара по Крыму Политика, 11:47
Депутат опубликовал видео обмена пленными с Украиной Политика, 11:33
Одесса осталась без электричества из-за аварии на подстанции Политика, 11:32
НБА дисквалифицировала баскетболиста за драку во время матча Спорт, 11:30
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 11:30
NYT рассказала об анализе властями США красных линий России Политика, 11:28
Германия не выявила причастности Москвы к взрывам на «Северных потоках» Политика, 11:27
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев предупредил о «пылающей» Украине в случае ударов по Крыму

Медведев: при атаке на Крым Россия нанесет «удары возмездия» и Украина «запылает»
При попытке атаки по Крыму Москва нанесет «удары возмездия», пообещал Дмитрий Медведев. По его словам, в зависимости от угроз Россия готова применять все виды оружия
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Если Украина атакует российские объекты в Крыму, ни о каких переговорах не может быть и речи; в этом случае со стороны России возможны «только удары возмездия», заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

«Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — пообещал Медведев.

По словам зампреда Совбеза, в случае ударов «вглубь России» ответ Москвы может быть любым, он будет «быстрым, жестким и убедительным». Медведев заявил, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия «в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания».

Согласно п. 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания, Россия может применить ядерное оружие при четырех условиях: при использовании противником этого или других видов оружия массового поражения против нее и ее союзников; поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и союзников; воздействии противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил; в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

По мнению зампреда Совбеза, боевые действия между Россией и Украиной спровоцировал Вашингтон, и при желании США могли бы завершить их «щелчком пальца», уговорив Киев сесть за стол переговоров. Но, утверждает Медведев, Соединенные Штаты в этом не заинтересованы.

В конце января Германия и США объявили, что поставят украинской армии танки Leopard 2 и Abrams, а накануне Пентагон одобрил новый пакет военной помощи Украине на $2,2 млрд, куда вошли самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы более 150 км. Российский МИД ранее предупреждал, что в случае начала поставок на Украину ракет большей дальности США перейдут «красную черту» и превратятся в одну из сторон конфликта. В Кремле пообещали, что в ответ на поставки Киеву новых западных вооружений Россия будет более полно задействовать имеющийся у нее потенциал.

Читайте на РБК Pro
Борьба за чистоту: чем Запад собирается заменить нефть и газ из России
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
Без НДС и привычных пошлин: какие товары стало проще импортировать
Стратегия инвесторов 60/40 провалилась. Есть ли у нее будущее в 2023 году

2 февраля министр обороны Украины Алексей Резников, говоря о потребности Киева в западном дальнобойном оружии, заявил о готовности предоставить гарантии, что оно не будет использовано для обстрела территории России. При этом Украина и страны Запада не признают присоединение к России Крыма в 2014 году, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2022-м. 

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Крым Украина

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Медведев предупредил, что в случае мировой войны «уж точно — все в труху»
Политика
Кремль объяснил слова Путина «у нас есть чем ответить» на поставки оружия
Политика
Медведев заявил о провале «адских» санкций против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter