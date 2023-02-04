Медведев предупредил о «пылающей» Украине в случае ударов по Крыму

При попытке атаки по Крыму Москва нанесет «удары возмездия», пообещал Дмитрий Медведев. По его словам, в зависимости от угроз Россия готова применять все виды оружия

Дмитрий Медведев (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Если Украина атакует российские объекты в Крыму, ни о каких переговорах не может быть и речи; в этом случае со стороны России возможны «только удары возмездия», заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

«Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — пообещал Медведев.

По словам зампреда Совбеза, в случае ударов «вглубь России» ответ Москвы может быть любым, он будет «быстрым, жестким и убедительным». Медведев заявил, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия «в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания».

Согласно п. 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания, Россия может применить ядерное оружие при четырех условиях: при использовании противником этого или других видов оружия массового поражения против нее и ее союзников; поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и союзников; воздействии противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил; в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

По мнению зампреда Совбеза, боевые действия между Россией и Украиной спровоцировал Вашингтон, и при желании США могли бы завершить их «щелчком пальца», уговорив Киев сесть за стол переговоров. Но, утверждает Медведев, Соединенные Штаты в этом не заинтересованы.

В конце января Германия и США объявили, что поставят украинской армии танки Leopard 2 и Abrams, а накануне Пентагон одобрил новый пакет военной помощи Украине на $2,2 млрд, куда вошли самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью стрельбы более 150 км. Российский МИД ранее предупреждал, что в случае начала поставок на Украину ракет большей дальности США перейдут «красную черту» и превратятся в одну из сторон конфликта. В Кремле пообещали, что в ответ на поставки Киеву новых западных вооружений Россия будет более полно задействовать имеющийся у нее потенциал.

2 февраля министр обороны Украины Алексей Резников, говоря о потребности Киева в западном дальнобойном оружии, заявил о готовности предоставить гарантии, что оно не будет использовано для обстрела территории России. При этом Украина и страны Запада не признают присоединение к России Крыма в 2014 году, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2022-м.