Киев анонсировал наступление «в ближайшее время»

Пентагон ранее сообщил, что детали плана наступления ВСУ знает только Зеленский с приближенными, но украинский премьер отметил, что секретов от Вашингтона у Киева нет. Он обсудил с министром обороны США стратегические вопросы

Денис Шмыгаль (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Украина и США тесно взаимодействуют, у Киева нет секретов от Вашингтона по планируемому наступлению, которое должно вскоре начаться. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в посольстве Украины в Вашингтоне, передает «Укринформ».

«Мы уверены в том, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают», — отметил Шмыгаль.

По его словам, «ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление», целью украинской армии остается достижение границ 1991 года. Шмыгаль также рассказал, что за время визита в США обсудил «много важных стратегических вопросов» с американским министром обороны Ллойдом Остином и другими чиновниками.

Ранее власти Украины и США сделали несколько заявлений о том, что Киев не посвящает американских коллег в детали плана наступления ВСУ. Заверения прозвучали на фоне крупной утечки секретных документов разведки США, значительная часть которых касалась конфликта на Украине.

«У них есть отличный план <…> но только президент [Владимир] Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана», — сказал министр обороны США. Замминистра украинского министра обороны Анна Маляр отметила, что об оперативных планах известно «только очень узкому кругу лиц», а риск утечек минимален.

В слитых документах американской разведки содержится «мрачная оценка» перспектив наступления ВСУ, вероятно, они смогут достичь только «скромных территориальных приобретений», писала ранее The Washington Post. Издание отметило, что Россия укрепила свою оборону, а Украине не хватает боеприпасов.

Схожее мнение в беседе с Bloomberg выразили европейские чиновники. Они заключали, что более реалистичным вариантом развития событий является продвижение украинской армии на 30 км, что создаст условия для более успешных действий в 2024 году. В Киеве были очень недовольны сомнениями со стороны США, выяснила Politico.

Кремль назвал слив секретных документов США «достаточно интересным», заверив также, что Минобороны внимательно следит за информацией о наступлении Украины.