FT узнала об опасениях Киева из-за нехватки сил для наступления

FT: украинские власти опасаются, что для наступления ВСУ может не хватить сил

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Несмотря на начавшуюся зимой «вербовочную кампанию» и формирование нескольких новых штурмовых частей, украинские власти опасаются, что даже этих сил будет недостаточно для планируемого контрнаступления. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники среди руководства Украины.

По данным газеты, этой зимой на Украине началась большая «вербовочная кампания», в рамках которой власти рассчитывают укрепить вооруженные силы, полицейские подразделения и территориальные бригады. В то же время при МВД Украины формируется несколько новых штурмовых частей, которые могут пополнить около 40 тыс. солдат, отмечает FT.

Тем не менее опрошенные изданием чиновники опасаются, что даже этих сил может быть недостаточно для успешного контрнаступления. Они полагают, что если Киев сумеет отвоевать лишь малую часть утраченных территорий, или наступление будет полностью провалено, то союзники Украины начнут подталкивать Киев к переговорам с Москвой.

Власти Украины и США уже несколько месяцев говорят о готовящемся наступлении ВСУ. Newsweek обнаружил в слитых в Сеть документах Пентагона США предполагаемую дату — 30 апреля, но CNN выяснил, что после опубликования секретных материалов в Киеве решили изменить планы.

14 апреля Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщал, что некоторые союзники Киева сомневаются в способности ВСУ добиться в этом году «решающего прорыва», который позволил бы переломить ход боевых действий. Более реалистичной целью они считают продвижение украинских войск на 30 км.

В Кремле утверждали, что Москва отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных и учитывает эти данные при планировании продолжения военных действий. Российская сторона не раз говорила о готовности успешно противостоять ВСУ.