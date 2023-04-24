Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 21 апр, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 21 апр, 17:00
«Известия» узнали о планах вооружить «Адмирала Кузнецова» «Панцирем-М» Политика, 01:05
Зеленский объяснил, почему ВСУ не могут оставить Артемовск Политика, 01:03
Как объем ипотечных кредитов снизился до уровня 2020 года. Инфографика Финансы, 01:00
FT узнала об опасениях Киева из-за нехватки сил для наступления Политика, 00:57
Bloomberg рассказал, какой будет AR/VR гарнитура Apple Технологии и медиа, 00:33
Найденная на востоке Москвы граната оказалась страйкбольной Общество, 00:26
Румыния начала опечатывать транспорт, перевозящий украинское зерно Политика, 00:20
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Девять человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Техасе Общество, 00:08
«Заставит рыдать». Сможет ли россиянин одолеть сильнейшего чемпиона UFC Спорт, 00:00
Эксперты предсказали сохранение ставки ЦБ в пятый раз подряд Финансы, 00:00
Производители электроники пожаловались на проблемы с льготными кредитами Технологии и медиа, 00:00
Власти представили законопроект о добровольных сбережениях Экономика, 00:00
Cеверное сияние над Москвой и Петербургом. Видео Общество, 23 апр, 23:33
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 23 апр, 23:32
Военная операция на Украине ,  
0 

FT узнала об опасениях Киева из-за нехватки сил для наступления

FT: украинские власти опасаются, что для наступления ВСУ может не хватить сил
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Несмотря на начавшуюся зимой «вербовочную кампанию» и формирование нескольких новых штурмовых частей, украинские власти опасаются, что даже этих сил будет недостаточно для планируемого контрнаступления. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники среди руководства Украины.

По данным газеты, этой зимой на Украине началась большая «вербовочная кампания», в рамках которой власти рассчитывают укрепить вооруженные силы, полицейские подразделения и территориальные бригады. В то же время при МВД Украины формируется несколько новых штурмовых частей, которые могут пополнить около 40 тыс. солдат, отмечает FT.

Тем не менее опрошенные изданием чиновники опасаются, что даже этих сил может быть недостаточно для успешного контрнаступления. Они полагают, что если Киев сумеет отвоевать лишь малую часть утраченных территорий, или наступление будет полностью провалено, то союзники Украины начнут подталкивать Киев к переговорам с Москвой.

Власти Украины и США уже несколько месяцев говорят о готовящемся наступлении ВСУ. Newsweek обнаружил в слитых в Сеть документах Пентагона США предполагаемую дату — 30 апреля, но CNN выяснил, что после опубликования секретных материалов в Киеве решили изменить планы.

14 апреля Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщал, что некоторые союзники Киева сомневаются в способности ВСУ добиться в этом году «решающего прорыва», который позволил бы переломить ход боевых действий. Более реалистичной целью они считают продвижение украинских войск на 30 км. 

В Кремле утверждали, что Москва отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных и учитывает эти данные при планировании продолжения военных действий. Российская сторона не раз говорила о готовности успешно противостоять ВСУ.

Читайте на РБК Pro
Как нейросеть из собеседника превращается в манипулятора и даже агрессора
Как уведомить МВД о получении гражданства или ВНЖ другой страны
Шесть потенциальных IPO: что ждет Alibaba после реструктуризации
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров

FT узнала об опасениях Киева из-за нехватки сил для наступления
FT узнала об опасениях Киева из-за нехватки сил для наступления

 

Теги
контрнаступление наступление Военная операция на Украине опасения военная помощь
Материалы по теме
Министр обороны Эстонии назвал препятствие для контрнаступления Украины
Политика
Депутат Верховной рады объяснила, почему Киев отложил контрнаступление
Политика
Генсек НАТО допустил успешное наступление Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter