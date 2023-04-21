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Генсек НАТО допустил успешное наступление Украины

Генсек НАТО Столтенберг допустил успешное наступление Вооруженных сил Украины
Генсек НАТО напомнил о «беспрецедентной» военной помощи Киеву. Ранее СМИ писали о сомнениях западных союзников в шансах Украины на успех. В Кремле заявляли, что Минобороны следит за сообщениями о контрнаступлении ВСУ
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг «абсолютно убежден», что Вооруженные силы Украины добьются успеха при контрнаступлении, заявил он телеканалу Die Welt в кулуарах встречи контактной группы по Украине на базе Рамштайн в Германии.

Столтенберг назвал «беспрецедентной» военную помощь Киеву, оказанную странами Запада. «Мы предоставили дополнительную поддержку, такую как артиллерия, зенитные системы, бронетехника, танки. И Германия сыграла здесь ведущую роль», — сказал он (цитата по Oldenburger Onlinezeitung).

По словам генсека, союзники Киева продолжают демонстрировать единую позицию в вопросе солидарности с Украиной и показывают это «не только на словах, но и на деле». Он напомнил, что на этой неделе в страну прибыла переданная Германией система ПВО Patriot; Берлин решил передать ее Киеву вслед за Вашингтоном.

В начале этой недели начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что подготовка к контрнаступлению ВСУ «идет по плану», но сами планы он озвучивать не стал. Замминистра обороны Анна Маляр позднее сказала, что
действия украинской армии в Бахмуте (Артемовске), Марьинке на Авдеевском и Лиманском направлениях «можно считать элементами контрнаступления».

14 апреля Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщал, что некоторые союзники Киева сомневаются в способности ВСУ добиться в этом году «решающего прорыва», который позволил бы переломить ход боевых действий. Более реалистичной целью они считают продвижение украинских войск на 30 км. The Washington Post со ссылкой на секретные документы США, появившиеся в открытом доступе из-за утечки, писала, что американская разведка тоже не высоко оценивала шансы Украины на успех в ходе наступления. В Вашингтоне посчитали, что ВСУ смогут добиться лишь «скромных территориальных приобретений».

Тем не менее, по данным The Guardian, западные страны готовятся, что в ответ на контрнаступление президент России Владимир Путин применит «любые инструменты, которые у него остались», включая «ядерный шантаж» и кибератаки.

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В Кремле заявили, что Москва отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных и Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения военных действий. Российские власти считают, что военная поддержка Украины со стороны других государств затягивает конфликт.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Йенс Столтенберг НАТО Военная операция на Украине наступление
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