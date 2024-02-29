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Военная операция на Украине ,  
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Глава Пентагона допустил войну НАТО и России в случае поражения Украины

Глава Пентагона: если Украина потерпит поражение, начнется война России и НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин призвал продолжать поддержку Украины, чтобы не допустить ее поражения и прямого конфликта России и НАТО. Представитель МИДа Мария Захарова назвала эти слова безумными
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что поражение Украины может привести к началу войны между Россией и НАТО. Об этом он заявил на слушаниях в комитете палаты представителей США по делам вооруженных сил, трансляция шла на YouTube

По мнению Остина, если Россия одержит победу, «Путин не остановится»; страны Балтии обеспокоены, «станут ли они следующими». «Откровенно говоря, я считаю, если Украина падет, НАТО будет воевать с Россией», — сказал глава Пентагона. В связи с этим, считает он, США важно поддерживать Украину и обеспечить военных необходимыми боеприпасами для артиллерии и ПВО.

Представитель МИДа России Мария Захарова, комментируя слова Остина, задалась вопросом, можно ли расценивать их как прямую угрозу России или попытку «придумать отговорку» для президента Украины Владимира Зеленского. «И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — написала она в телеграм-канале.

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Опасения, похожие на те, что высказал Остин, в начале декабря выражал президент США Джо Байден. Он заявил тогда, что если Россия «возьмет Украину», то в перспективе может атаковать и страны НАТО.

Президент России Владимир Путин назвал слова Байдена чушью. «Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — сказал он. Президент подчеркивал, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать с НАТО.

Глава МИДа Сергей Лавров, со своей стороны, заявлял, что звучащие «в высших эшелонах США» обвинения в готовности России атаковать другие страны направлены на то, чтобы «выбить деньги из конгресса и европейских парламентов» на военную помощь Украине. Он также отверг утверждения о том, что Россия может атаковать страны Балтии.

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О растущей опасности со стороны России говорили представители и других стран Запада, например Норвегии, Нидерландов и Бельгии, Чехии, Польши и Эстонии, а также Швеции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к многолетнему противостоянию с Москвой, хотя подчеркнул при этом, что альянс не хочет войны с Россией. Он также исключил отправку боевых подразделений на Украину — в случае их появления в стране конфликт России с НАТО был бы неизбежен, говорили в Кремле.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ллойд Остин Пентагон НАТО Украина Мария Захарова
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