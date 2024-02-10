Столтенберг предупредил о десятилетиях конфронтации с Россией

НАТО не хочет войны с Россией, но блок должен быть готов к многолетнему противостоянию, заявил Столтенберг. С подобными предупреждениями выступили ряд западных лидеров. Путин говорил, что у Москвы нет причин воевать с альянсом

Йенс Столтенберг (Фото: Federico Gambarini / dpa / Global Look Press)

Странам НАТО необходимо нарастить военное производство, в том числе для «сдерживания России», заявил Welt am Sonntag генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия», — сказал он (цитата по Die Zeit). По мнению Столтенберга, если Россия одержит победу в вооруженном конфликте с Украиной, «нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны».

Чтобы этого избежать, считает генсек, необходимо продолжать поддерживать Украину и инвестировать в военный потенциал НАТО: «Нам нужно быстрее восстанавливать и расширять нашу промышленную базу, чтобы мы могли увеличить поставки на Украину и пополнить собственные запасы».

Опасения по поводу возможного конфликта с Россией после окончания военных действий на Украине выражали несколько представителей руководства западных стран, например глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, представители военного командования Нидерландов и Бельгии, власти Чехии, Польши и Эстонии, а также Швеции, которая пока не входит в Североатлантический альянс. О том, что Россия после «взятия Украины» может атаковать страны НАТО, предупредил президент США Джо Байден.

Президент России Владимир Путин назвал подобные заявления «полной чушью», заявив, что у страны нет никаких причин и интересов воевать с членами альянса. По словам Путина, ввязывание в «глобальную войну» не отвечает здравому смыслу, поскольку это поставит человечество на грань уничтожения. Конфликт со странами Европы возможен только, если они нападут на Россию, сказал президент.

Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что звучащие «в высших эшелонах США» обвинения в готовности России атаковать другие страны направлены на то, чтобы «выбить деньги из конгресса и европейских парламентов» на военную помощь Украине. Он также отверг утверждения о том, что Россия может атаковать страны Балтии.