Президент Чехии заявил о подготовке ЕС к конфликту высокой интенсивности

Петр Павел назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке европейских армий к конфликту высокой интенсивности. Москва ранее неоднократно обвиняла западные страны в «гибридной войне» руками Украины

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Россия остается главной угрозой для ЕС, а европейские армии «серьезно относятся к этой угрозе» и готовятся к конфликту высокой интенсивности. Об этом на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) заявил чешский президент Петр Павел.

По его словам, из-за конфликта на Украине России понадобятся годы, чтобы восстановить свою боеспособность, однако Чехия и ругие страны НАТО все равно воспринимают Москву как «угрозу номер один». «Все армии серьезно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», — отметил Павел.

Президент Венгрии Каталин Новакова позицию Павела поддержала и отметила, что страны «Вышеградской четверки» будут стараться и дальше помогать Украине. «У нас есть общая позиция: Россия не должна выиграть эту войну», — подчеркнула она.

Польский президент Анджей Дуда напомнил, что его страна уже реализует программу модернизации и укрепления армии. «У нас уже почти 200 тыс. солдат, но мы хотим, чтобы этот потенциал был еще больше <...> Нужно быть настолько подготовленными к потенциальной агрессии, чтобы никому не хотелось на нас нападать», — сказал он.

После начала российской спецоперации западные страны усилили поддержку Украины и в настоящее время поставляют ей большинство доступных видов вооружения, включая самолеты, танки, РСЗО, и др. Москва осуждает такие поставки. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что Запад ведет против России войну «руками» Украины. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — отмечал он.

Президент Владимир Путин также говорил о «гибридной войне» против России. «Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект создания из Украины «Анти-России». Ее накачивали оружием восемь лет, потакали в насаждении неонацистской идеологии. Все это — чтобы поставить под удар безопасность России, сейчас против нас ведется, по сути, гибридная война», — заявил он в июле.

До этого глава государства неоднократно обвинял НАТО в необоснованном расширении на восток и предупреждал о возможной эскалации. Расширение НАТО он называл одной из причин начала спецоперации на Украине.