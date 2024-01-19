Страны Прибалтики решили построить «линию обороны» на востоке

Латвия, Литва и Эстония договорились создать «линию обороны» на восточных границах, в том числе с Россией. Эстония построит 600 бетонных бункеров для защиты военных от возможных атак, каждое сооружение рассчитано на 10 человек

Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы договорились построить «линию обороны» на своих восточных границах, сообщает эстонское Минобороны.

«Страны Балтии договорились о [создании] балтийской линии обороны вдоль своей восточной границы. Крайне важно разумно использовать время для повышения готовности», — говорится в публикации ведомства в X.

По словам советника вице-канцлера Минобороны Эстонии Кайдо Тийтуса, это нужно на случай возможного нападения, чтобы задержать противника на границе и дать союзникам прийти на помощь, передает Postimees. Тийтус, комментируя решение, назвал Россию «самой большой угрозой безопасности».

Газета пишет, что Эстония построит порядка 600 бетонных бункеров на границе, которые защитят военных от артиллерийского огня и осколков снарядов. Условием прочности сооружения будет способность выдержать прямое попадание снаряда калибра 152 мм.

Каждый бункер рассчитан на десять человек, его размеры составляют 30-35 кв. м. Он спроектирован так, чтобы отражать атаки в течение длительного времени, и будет оснащен также спальным местом. Большинство бункеров построят в граничащем с Россией регионе Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, некоторые будут расположены у Чудского озера, пишет Postimees.

Точное количество бункеров утвердят в ходе строительства, а их конкретное месторасположение должны определить к концу года. Минобороны Эстонии оценивает стоимость работ в €60 млн. Газета отмечает, что для строительства бункеров властям придется договариваться с местными землевладельцами — ожидается, что они начнут переговоры в ближайшие недели.

По данным издания, Латвия и Литва построят аналогичные оборонительные зоны. В статье отмечается, что для НАТО страны Прибалтики составляют одну оперативную зону.

В конце ноября Эстония начала устанавливать бетонные блоки, известные как «зубы дракона», на пограничном пункте в Нарве на границе с Россией. Это объясняли ухудшением миграционной ситуации. Эстонские власти не исключали закрытия КПП.

С 2014 года НАТО усиливает свое военное присутствие на границах с Россией. Так, к июлю 2023 году передовое присутствие альянса включало восемь боевых групп, в том числе в странах Прибалтики. В 2022 году члены блока договорились укрепить способность НАТО по усилению своих сил в восточной части за счет увеличения количества заблаговременно размещенной техники и запасов оружия, числа развернутых сил и средств «передового базирования», в частности, систем ПВО и ПРО. Кроме того, в этот план входит модернизация региональных планов обороны, с конкретными силами, заранее выделенными для защиты конкретных членов НАТО. Также в НАТО действует стратегия «быстрого усиления», которая гарантирует, что при необходимости к силам передового присутствия присоединятся Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО, расширенные силы реагирования альянса, дополнительные силы повышенной готовности союзников и более тяжелые силы блока второго эшелона.

В Кремле заявляли, что Россия не несет угрозы Европе, а наоборот. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что ЕС, будучи «подконтрольным Соединенным Штатам Америки континентом», участвует в НАТО, «который двигается со всей своей военной мощью к нашим границам».