Путин ответил на слова Байдена о риске войны России с НАТО

Байден предупредил, что в случае победы на Украине, Россия нападет на страны НАТО. Путин опроверг подобные планы и напомнил, что с государствами альянса территориальных разногласий нет, как и нет и экономического резона атаковать

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО, а потому предупреждение американского президента Джо Байдена об угрозе нападения России на альянс в случае победы на Украине — «чушь полная», заявил российский президент Владимир Путин телеведущему Павлу Зарубину.

«Чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — считает Путин.

У России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. «Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — заверил он.

США придется находить с Россией точки соприкосновения, уверен Путин, так как «придется с нами считаться».

Слова Путина касались заявления Байдена, которое тот сделал в начале декабря, обращаясь к конгрессу США. «Если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе. <...> Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — уверен он. Байден требовал от конгрессменов одобрить пакет новой военной помощи Украине, поясняя, что в обратном случае президент России получит «величайший подарок, на который он может надеяться», а США утратят глобальное лидерство.

Законопроект принять не получилось, после чего администрация Байдена занялась разработкой уступок перед республиканцами для того, чтобы те все же одобрили инициативу. Сенат США решил отложить уход на рождественские каникулы и собраться в понедельник, 18 декабря, чтобы рассмотреть законопроект о военной помощи Украине и Израилю.

«Я не знаю, кто выиграет или проиграет в такой войне (в случае прямого противостояния России и НАТО), но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром», — говорил в апреле зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он предлагал переименовать Польшу, входящую в НАТО, в «Царство Польское в составе Российской Федерации».

