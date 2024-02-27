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Военная операция на Украине ,  
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Кремль оценил риск конфликта с НАТО при отправке войск альянса на Украину

Песков заявил о неизбежности конфликта с Западом при отправке войск на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Конфликт России с НАТО неизбежен, если военные стран альянса появятся на территории Украины, сообщил Дмитрий Песков. При этом он отметил, что у западных государств нет консенсуса по этому вопросу
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Если военные стран НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом неизбежен, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«И так же должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет и задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран», — сообщил он.

Сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО — это нечто новое, подчеркнул Песков. При этом, отметил он, у западных стран нет консенсуса по вопросу отправки контингентов из стран НАТО на Украину. «Целый ряд стран — участниц этого мероприятия, которое было в Париже, они сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальные опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт, вовлечение уже на поле боя», — подчеркнул Песков.

По итогам саммита в Париже, который прошел 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил отправку войск западных стран на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал он. По словам Макрона, такая возможность «упоминалась среди вариантов». Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также заявил о возможности такого решения. Он подчеркнул, что раньше страны Запада исключали многие возможности оказания помощи Украине, однако впоследствии эти решения были согласованы. «Считайте, что с этим вопросом [об отправке французских военных] все ясно», — отметил премьер.

27 февраля замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон исключили, что страны направят войска на Украину.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО думают над возможностью направить свои войска на Украину на основе двусторонних договоренностей. Он заверил, что словацких солдат там не будет, даже если он лишится из-за своего решения поста. В Еврокомиссии в ответ на просьбу прокомментировать слова Фицо сообщили, что страны ЕС должны сами решать, какой тип военной поддержки предоставить Украине.

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что военнослужащие НАТО под видом наемников уже участвуют в конфликте на Украине. «Они управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — сказал он. По словам Рудского, офицеры НАТО «непосредственно» осуществляют подготовку военных операций ВСУ.

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Песков в июне 2023 года отмечал, что вмешательство стран НАТО осложняет конфликт, но российская сторона добьется своих целей.

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