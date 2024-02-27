Шольц исключил отправку сухопутных сил НАТО и ЕС на Украину

Войска из стран НАТО или ЕС не пошлют на Украину, заявил Олаф Шольц после слов Макрона о том, что такая помощь не исключена. Песков сообщал, что если войска альянса окажутся на Украине, то конфликт России с НАТО неизбежен

Олаф Шольц (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Сухопутные войска из стран НАТО или ЕС не будут отправлены на Украину, сообщил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-подхода в городе Фрайбург-им-Брайсгау, который транслировал телеканал N-TV.

«На украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО», — заверил Шольц.

О том, что НАТО не хочет быть вовлеченным в прямой конфликт на Украине, Шольц говорил еще 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. «Мы не хотим конфликта между Россией и НАТО, и по этой причине все страны, поддерживающие Украину, с самого начала войны приняли решение не отправлять свои войска на Украину», — отмечал канцлер.

У Великобритании нет планов по крупномасштабному размещению войск на Украине, заявил 27 февраля пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака, передает Reuters. «Помимо небольшого количества личного состава, который у нас есть в стране, поддерживающего вооруженные силы Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию», — уточнил он. Сунак добавил, что большое количество украинских военнослужащих проходит подготовку в Британии, а Лондон поддерживает Киев оборудованием и боеприпасами.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в контексте вопроса отправки западных войск на Украину: «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя». По его словам, такая возможность «упоминалась среди вариантов».

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, так же как и Макрон, подтвердил вероятность отправки войск. В качестве примера он указал на то, что ранее западные страны исключали многие возможности оказания помощи Украине, и в итоге решения были согласованы.

В ответ на заявления Макрона пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в случае появления военных НАТО на территории Украины конфликт альянса с Россией неизбежен. При этом он подчеркнул, что у стран Запада нет консенсуса по этому вопросу: «Целый ряд стран — участниц этого мероприятия, которое было в Париже, они сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальных опасностей непосредственного вовлечения в горячий конфликт, вовлечения уже на поле боя».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует отправлять боевые подразделения на Украину. В ноябре 2023 года он говорил, что двумя главными задачами для альянса стали оказание помощи Киеву и предотвращение эскалации, которая может привести к полноценному конфликту между блоком и Россией.

Другие страны также пока не поддержали позицию президента Франции. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте говорил, что вопрос об отправке войск «не стоит на повестке дня». Замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также исключили, что их страны направят войска на Украину.

Россия осуждает помощь Украине и заявляет, что она не изменит исхода конфликта, но лишь затягивает его.