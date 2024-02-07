Министр обороны Польши не исключил войну с Россией в будущем
В будущем возможна война России и Польши, заявил польский министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Do Rzeczy.
«Я рассматриваю каждый сценарий и наиболее серьезно отношусь к худшему. Это не брошенные на ветер слова», — сказал он.
Министр пояснил, что «к каждому сценарию нужно быть готовым, поэтому мы проводим аудит, делаем выводы, восполняем недостатки, например в отношении вооружения».
Российские власти не раз говорили, что против России объявлена «гибридная война» со стороны «коллективного Запада». Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет «никаких резонов» воевать с НАТО. «С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами», — считает Путин.
Представитель российского президента Дмитрий Песков назвал заявления правительств западных стран о возможности нападения со стороны России попыткой отвлечь внимание своих граждан.
С 5 февраля в Польше действует предупреждение для гражданских самолетов о «незапланированных военных действиях». Зона действия предупреждения распространяется на пограничные с Россией, Белоруссией и Украиной территории.
Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчи заявил, что предупреждение, которое продлится до 5 мая, было вызвано увеличением числа полетов военных самолетов.
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