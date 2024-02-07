Министр обороны Польши не исключил войну с Россией в будущем

В будущем возможна война России и Польши, заявил польский министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Do Rzeczy.

«Я рассматриваю каждый сценарий и наиболее серьезно отношусь к худшему. Это не брошенные на ветер слова», — сказал он.

Министр пояснил, что «к каждому сценарию нужно быть готовым, поэтому мы проводим аудит, делаем выводы, восполняем недостатки, например в отношении вооружения».

Российские власти не раз говорили, что против России объявлена «гибридная война» со стороны «коллективного Запада». Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет «никаких резонов» воевать с НАТО. «С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами», — считает Путин.

Представитель российского президента Дмитрий Песков назвал заявления правительств западных стран о возможности нападения со стороны России попыткой отвлечь внимание своих граждан.

С 5 февраля в Польше действует предупреждение для гражданских самолетов о «незапланированных военных действиях». Зона действия предупреждения распространяется на пограничные с Россией, Белоруссией и Украиной территории.

Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчи заявил, что предупреждение, которое продлится до 5 мая, было вызвано увеличением числа полетов военных самолетов.