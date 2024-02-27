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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг опроверг отправку войск НАТО на Украину

Столтенберг: в НАТО нет планов по размещению военных альянса на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
У НАТО нет никаких планов по размещению войск на территории Украины, заявил Йенс Столтенберг. Ранее Макрон не исключил отправку западных военных сил туда, а Песков заявил, что в таком случае конфликт России с альянсом неизбежен
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / Reuters)

НАТО не планирует отправлять боевые подразделения на Украину, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в разговоре с Associated Press на фоне сообщений о том, что некоторые страны рассматривают возможность ввода войск в зону конфликта.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине, которая проводится с 2014 года и стала более активной после начала конфликта в 2022 году. «Но [у нас] нет никаких планов по размещению боевых подразделений НАТО на местах на Украине», — заверил Столтенберг.

Макрон не исключил отправку войск на Украину
Политика
Президент Франции Эмманюэль Макрон &nbsp;

По итогам саммита западных стран в Париже, который прошел 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — заявил он. Премьер Словакии Роберт Фицо также говорил, что некоторые западные страны думают над тем, чтобы направить войска на Украину на основе двусторонних договоренностей. Однако при этом он, в отличие от Макрона, категорически исключил возможность отправки туда военных Словакии.

В ответ на эти слова пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что если войска НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом будет неизбежен. «И так же должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет и задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран», — сказал он.

Другие страны пока не поддержали позицию Макрона. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что вопрос об отправке войск «не стоит на повестке дня». Замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, чешский премьер-министр Петр Фиала и его польский коллега Дональд Туск также исключили, что их страны направят войска на Украину.

Накануне премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что некоторые западные страны думают над тем, чтобы направить войска на Украину на основе двусторонних договоренностей. При этом он категорически отказался посылать туда военных Словакии.

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Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской ранее сообщал, что военнослужащие НАТО под видом наемников уже участвуют в конфликте на Украине. По его словам, офицеры НАТО «непосредственно» осуществляют подготовку военных операций ВСУ.

Песков в июне 2023 года говорил, что вмешательство стран НАТО осложняет конфликт, но Россия добьется своих целей.

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Георгий Смирнов
Йенс Столтенберг НАТО Украина
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