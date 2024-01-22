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Военная операция на Украине ,  
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Лавров пообещал относиться к Украине «как положено братьям»

Лавров заявил о готовности к переговорам, но не о сохранении руководства Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Москва готова к переговорам «об устранении причин трагической для Украины ситуации», заявил Лавров. Обвинения в том, что Россия планирует атаковать другие страны, он связал с желанием «выбить деньги» для Киева
Сергей Лавров (на первом плане в центре) и Василий Небензя (на втором плане в центре)
Сергей Лавров (на первом плане в центре) и Василий Небензя (на втором плане в центре) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

После того как Россия реализует свои цели на Украине, «будь то военным или мирным путем», народы двух стран будут жить «именно так, как положено братьям и добрым соседям», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам министра, Россия всегда сохраняла готовность к переговорам, но не о том, как сохранить у власти текущее руководство Украины и «потакать их фантазиям», а о «преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом, об устранении причин трагической для Украины ситуации».

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Политика
Фото:Reuters

Глава МИДа считает, что мирные инициативы, которые предлагают Украина и ее союзники, «к миру не имеют никакого отношения и служат лишь прикрытием для продолжения войны и выкачивания денег из западных налогоплательщиков». Российская сторона ранее уже называла неприемлемой «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая среди прочего подразумевает вывод российских войск, восстановление территориальной целостности, фиксацию окончания конфликта и другие пункты. Москва для мирного урегулирования требует в том числе признания «новых территориальных реалий», прекращения поставок Украине западного оружия, «демилитаризации и денацификации», а также обеспечения прав русскоязычных граждан. Украина исключала заключение мира с Россией «любой ценой».

Звучащие «в высших эшелонах США» обвинения в готовности России атаковать другие страны направлены на то, чтобы «выбить деньги из конгресса и европейских парламентов» на военную помощь Украине, считает глава МИДа.

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Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В конце 2023 года власти ряда стран Запада заявили о растущей опасности со стороны России. В частности, президент Чехии Петр Павел заявил, что на фоне военного конфликта на Украине страны НАТО воспринимают Россию как «угрозу номер один». На необходимость Европы «срочно подготовиться» к потенциальному конфликту с Россией указали также начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман и командующий армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен. Президент США Джо Байден заявил, что после «взятия Украины» Россия не остановится и в перспективе атакует страны НАТО; глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр призвал страны блока готовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

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Российские власти в ответ заявили, что не Россия угрожает Европе, а наоборот: ЕС, будучи «подконтрольным Соединенным Штатам Америки континентом», участвует в НАТО, «которое двигается со всей своей военной мощью к нашим границам». Президент Владимир Путин назвал «полной чушью» предупреждение Байдена об угрозе нападения России на альянс в случае победы на Украине. «У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО, подчеркивал он.

Путин до этого не раз говорил, что не желает столкновения с альянсом; по его словам, конфликт на Украине связан с «созданием угроз безопасности России со стороны США и НАТО», которые при этом отказываются от переговоров.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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