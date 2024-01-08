Шведов призвали готовиться к войне

Мир в Швеции не является константой, поэтому гражданам нужно быть готовыми к возможности войны. Об этом заявили главнокомандующий армией и министр гражданской обороны страны. Путин говорил, что у России нет резонов воевать с НАТО

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Граждан Швеции призвали подготовиться к тому, что в стране может начаться война. Об это заявили главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.

Мир не является «неизменной константой» даже в Швеции, заявил Булин.

«Многие говорили это до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более прямо и с абсолютной ясностью: в Швеции может начаться война», — цитирует министра издание The Local.

Булин призвал всех включиться в создание в Швеции «тотальной обороны».

Он рекомендовал должностным лицам обеспечить функционирование убежищ, принять план экстренного водоснабжения и поставок продовольствия.

Сотрудники предприятий и организаций должны спросить своего работодателя, какова будет их роль в случае войны и подумать о том, какие предметы первой необходимости им понадобятся, чтобы иметь возможность продолжать работать в сложных обстоятельствах.

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«Вы частное лицо? Хорошо, тогда взяли ли вы на себя ответственность за готовность своего дома? Задумывались ли вы о том, есть ли у вас время вступить в добровольческую организацию обороны? Если нет: действуйте!» — призвал Булин.

Он сказал, что правительственным учреждениям также необходимо ускорить темпы подготовки к возможному отражению агрессии.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден прокомментировал слова министра в эфире телеканала TV4. Он назвал ситуацию очень серьезной. Он также сказал, что теперь все граждане Швеции должны готовиться к вероятности войны. «На индивидуальном уровне вы должны морально подготовиться», — сказал Бюден.

«Это очень серьезная ситуация <...>. Сейчас речь идет о переходе от слов и понимания к действиям», — призвал он.

Главнокомандующий отметил, что за последние годы многое было сделано для укрепления безопасности Швеции и в оборону страны были сделаны крупные инвестиции. Потенциал Швеции сегодня значительно выше, чем несколько лет назад, заверил главнокомандующий.

В то же время он подчеркнул, что Швеция все еще находится на пороге вступления в НАТО и чем раньше она станет членом альянса, там лучше.

По его словам, положение еще не похоже на «черную ночь», но «мы должны понимать, насколько серьезна эта ситуация на самом деле».

В конце декабря 2023 года командующий армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен заявил, что страна должна быть готова к возможному военному конфликту с Россией. Вейнен считает, что Нидерландам нужно последовать примеру Финляндии и стран Балтии, для которых подготовка — нечто «само собой разумеющееся», поскольку они граничат с Россией. «Не надо думать, что нам гарантирована безопасность только потому, что мы находимся на расстоянии 1500 км», — сказал он.



19 декабря начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман заявил, что «Европе необходимо срочно подготовиться» к потенциальному конфликту с Россией. По словам Хофмана, прямой угрозы Брюсселю нет, но есть риск для стран Балтии и Молдавии.

Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО, а потому заявления об угрозе нападения России на альянс в случае победы на Украине — «чушь полная», заявил в декабре 2023 года российский президент Владимир Путин. У России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. «Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — сказал он.